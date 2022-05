Jessica Giorgia Senesi: “Mi fa male che le persone trans si sentano ancora in difetto” – VIDEO

Quando i social diventano un luogo di riflessione, rivoluzione, cambiamento, inclusione e positività. Se questo, ancora in piccola parte, c’è è anche grazie a Jessica Giorgia Senesi. La giovanissima tiktoker ha raccontato sul social il suo percorso di transizione. Perché? Per cercare di sensibilizzare chi non sa nulla sull’argomento, ma anche aiutare chi vuole intraprendere questo percorso o chi lo sta affrontando. “Piano piano stiamo raggiungendo un concetto di normalità decisamente più ampio. Lotta dopo lotta la normalità diventerà un concetto obsoleto“, ha detto Jessica ai nostri microfoni. Abbiamo incontrato la content creator a Firenze, in occasione del Wired Next Fest 2022, il più importante festival italiano dedicato all’innovazione. Il tema dell’edizione di quest’anno è Il Futuro della Democrazia, raccontato attraverso incontri, panel e performance con personaggi di rilievo del panorama culturale, economico e politico, nazionale e internazionale. Tra i video di Jessica anche quelli dedicati al racconto di situazioni che, in passato, l’hanno fatta soffrire. “Ad oggi – ha continuato – mi fa male il fatto che tante persone sentano in difetto per essere trans e che abbiano difficoltà ad esporsi e ad essere ciò che sono perché la società continua a discriminarle“.

L’INTERVISTA A JESSICA GIORGIA SENESI