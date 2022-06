A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (3 giugno)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dai brani dei Ana Mena e Fedez con Mara Sattei e Tananai ai dischi di Luigi Strangis e Ketama126.



I singoli

Ana Mena è pronta a farci ballare tutta l’estate sulle note di “Mezzanotte” (Epic / Sony Music), il suo nuovo brano in italiano. Il singolo è prodotto da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento del testo nella nostra lingua è stato curato da Jacopo Ettorre.

“La dolce vita” è il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di Tananai e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, in cui la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana. Il brano, prodotto da d. whale, è una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”, le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez.

Blanco si lascia indietro Mahmood e annuncia un nuovo singolo da solista. Esce stanotte – per Island Records / Universal Music Italia – ‘Nostalgia’. Il vincitore di Sanremo 2022 torna con un brano che immortala il caos disordinato e contradditorio dell’amore. In ‘Nostalgia’ convivono rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza: stati d’animo che prendono vita grazie alla vocalità di Riccardo, un graffio trasparente in grado di contenere molteplici strati emotivi e di trasmetterli con grande immediatezza ad un pubblico sempre più ampio e trasversale. La produzione è del sempre fedelissimo Michelangelo.

Anna pubblica il nuovo singolo “Gasolina”. Un brano uptempo e travolgente che punta a far ballare tutti nei club quest’estate. Una cover coloratissima raffigurante una bombola di butano da cui fuoriesce un liquido rosa prelude ad un brano esplosivo e frizzante. Una misteriosa bevanda energizzante che scatena la voglia di divertirsi e ballare. Basta alzare il volume e Anna è pronta ad intrattenere i suoi ospiti con una grande festa (“ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando gasolina, gasolina de verdad”). La copertina è stata realizzata da Nic Paranoia, mentre il brano, scritto dalla stessa Anna, è prodotto da Drillionaire e Miles.

“Voglio tornare a stare bene” dichiara Rafilù nel ritornello del suo nuovo singolo, il primo dal suo ingresso nel roster Asian Fake. Voglia di tornare a momenti migliori, ma anche alle proprie origini, cosa che ha voluto siglare riappropriandosi del nome che l’ha visto fare capolino nella scena urban italiana (cambiato poi in Barracano successivamente). Con una cornice che è poi la sua città, Caserta, “Stare bene” (prod. Simoo) rappresenta un grido di rivalsa, di cambiamento rispetto a un passato complesso da cui è difficile staccarsi, fatto di strada, di lotte continue, ma anche d’amore. Quello che si rivive ascoltando il brano è il racconto di uno spaccato di vita reale, quello di Rafilù tra le mura della sua realtà, aldilà delle mille sfumature di rivincita, sentimento che passa prima dall’anima. La canzone porta con sé l’attitudine, il flow, le liriche, la tecnica che abbiamo già avuto modo di apprezzare in passato di Rafilù, con l’aggiunta di una componente importante, un’emotività nuova quanto lucida.

Peppe Soks torna a parlare d’amore, la sua specialità, con il nuovo singolo “Sul’a mia”, feat. Enzo Dong. Brano perfetto da dedicare nel momento del corteggiamento: “Sei bella come Napoli” canta il rapper.

Lo abbiamo conosciuto con “Indovinello”, brano con cui Canca ci ha presentato il suo insolito e inedito mondo. Lo ritroviamo pronto a farci ballare, con il suo carisma inconfondibile e l’ironia che lo contraddistingue. L’artista ligure torna con “Balli Bene” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il brano è dedicato a tutte le persone che si sentono inferiori perché ballano in modo diverso rispetto agli altri: “Con questo singolo– racconta Canca– voglio gridare al mondo che ‘ciò che ti rende diverso è ciò che ti rende bello e speciale”.

Dopo i singoli “[nonesisti+]” e “kitch[end]asolo”, thevoto ci presenta una nuova stanza interiore da esplorare: la camera da letto. Esce“[bad]room” – prodotto da Simone “heysimo” Sproccati e realizzato con il sostegno di Italia Music Lab -, con cui il processo di disgregazione del vecchio “Io” dell’artista arriva ad uno stadio decisamente più profondo. Se con “kitch[end]asolo” veniva presentata la prima stanza interiore, la cucina come luogo della creatività, la più [bad] delle stanze è invece quella dove si dorme, in cui i ricordi prendono forma e si fanno nostalgia, malinconia e lutto. Con un nuovo gioco di parole, “[bad]room” parla direttamente a una persona che non c’è più e lo fa con un sottofondo insolito come ad esorcizzare il dolore del testo attraverso un ritmo che sa di futuro.



“Fiori Viola” è il singolo di Tome, Rico Rua e Venis e prodotto dal collettivo 47Milano di cui fanno parte (47Milano, distribuito da Island Records Italy/Universal Music Italy). I tre artisti si uniscono per raccontare le loro esperienze e i sentimenti che provano all’interno della coppia. “Il brano è nato in maniera spontanea durante una session di studio. Chiacchierando ci siamo confrontati e abbiamo portato alla luce diversi e personali punti di vista su alcune relazioni che abbiamo vissuto – raccontano gli artisti – ‘Fiori Viola’ si apre con le barre di Tome che racconta gli aspetti contraddittori del carattere della sua fidanzata, per poi passare a Rico e al rapporto tossico in cui era intrappolato. Infine è il turno di Venis che sottolinea come il denaro possa ammaliare e colmare delle mancanze nella vita ma bisogna stare attenti”.

“Ortigia” è il nuovo singolo di Meli, in uscita per Futura Dischi. Dopo i primi due brani di rottura del nuovo corso del cantautore, “$EXY DELIR*O” e “Shitpop”, “Ortigia” torna a svelare il lato più romantico e malinconico. Se in un primo momento si può notare sicuramente una sfumatura molto simile al Meli di “Please Wait”, album d’esordio del 2020, a posteriori si può anche captare come non si parli più di un “sad love”, di un amore andato a male o di un sentimento che riesce a sbocciare, tutto il contrario: su “Ortigia”, forse per la prima volta, l’artista parla di amore in maniera positiva, senza lasciarsi offuscare la mente da pensieri negativi.



“Microonde” è il nuovo singolo di tantovale. Un brano estivo che racconta la storia di una ragazza che incontra un ragazzo che, però, non le dà alcuna attenzione ed anzi, ci prova con altre. La ragazza cerca quindi di attirare la sua attenzione invano, finendo solo per essere presa in giro. “Meglio soli che mal accompagnati”: con questa frase l’artista riassume il concetto del pezzo.

Esce in digitale e in radio “Mami Wata”, il nuovo singolo dell’artista nigeriano Chris Obehi, un brano che parla d’amore e voglia di vivere, che racconta l’amore tra il protagonista, Johnny ed una sirena, in lingua pidgin “Mami Wata” (da Mother of Water). In questo brano, Obehi interpreta il dialogo tra Johnny e la madre, in un rincorrersi di voci e di ritmi serrati, che sottolineano ora la felicità dell’uomo, alle prese con il primo amore dalla potenza travolgente, ora la preoccupazione della madre per questo amore che reputa pericoloso: “La credenza popolare nigeriana vuole infatti che Mami Wata sia una divinità in grado di far perdere a testa agli uomini con un solo sguardo– spiega Chris– attirandoli verso le acque alte in modo che non abbiano scampo. Johnny però sembra veramente felice e non vuole sentire ragioni e ci fa pensare che, in realtà, anche Mami Wata sia innamorata di lui, che ricambi il suo amore incondizionato. Questo brano racconta come l’amore sia in grado di superare ogni pregiudizio”.

chiamamifaro e i rovere sono pronti a darci un assaggio di quelle atmosfere estive che tanto aspettiamo con “sottacqua”, il loro nuovo singolo in uscita per Columbia Records/Nigiri. Una canzone che ci trasporta immediatamente con la mente nel mood delle calde serate estive, tra feste e falò sulla spiaggia e che ci accompagnerà tutta l’estate.

Esce per Matilde Dischi/ ADA Music “Estate di merda”, il nuovo singolo della giovane artista veneta Namida. Un brano dalle sonorità indie rock che racconta la frustrazione di un’estate vissuta nella provincia, senza la possibilità di scappare dalla sua noiosa routine. La voce incisiva e graffiante dell’artista vuole gridare al mondo un coro intergenerazionale dal sapore punk che rivendica la voglia di divertirsi, esplorare il mondo, fare esperienze nuove: in una parola, vivere.

“Spam (Uffa)” è il nuovo brano di Psiker, l’alter ego del Finance Manager milanese Massimo Curcio. “Per ‘Spam (Uffa)’ mi sono ispirato alla quotidiana vita di ufficio, soffermandomi sul fatto che siamo costantemente sommersi da e-mail, messaggi e telefonate, il più delle volte inutili, se non addirittura, vero e proprio spam selvaggio– afferma Psiker– La concentrazione è praticamente messa sempre a dura prova da continue interruzioni che arrivano su più fronti“. Il brano, distribuito da ADA Music Italy, è stato scritto dallo stesso Psiker, co-prodotto presso il Vault Studio insieme al giovane produttore e Dj J’Adore LaDoor e masterizzato al Dharma Recording Studio di Saviano (NA) dal producer napoletano Daniele Franzese (che ha collaborato tra i tanti artisti anche con Clementino).

Si chiama “Domino” il nuovo singolo di Maltus, in uscita per Flamingo Management con distribuzione ADA Music. Scritta e prodotta dallo stesso in collaborazione con Jesse Germanò e Alessandro Donadei, la canzone è stata masterizzata da Mike Marsh storico sound engineer che ha collaborato con artisti come Chemical Brothers, Depeche Mode, Oasis, Kasabian. Attraverso un testo minimale, in questo singolo si racconta la dolce rassegnazione di vivere una relazione che non si riesce mai a chiudere. Su un upbeat in chiave synth pop, atmosfere soffuse e malinconiche si incanalano in un ritornello potente, come se Maltus raccogliesse tutte le energie per affrontare quest’ultimo confronto che provocherà appunto un effetto domino.

Darrn pubblica “Okay” per Asian Fake/Sony Music. Prodotto da STANZA SX & DEMA, il brano, con una struttura tipicamente pop, affronta la tematica del cambiamento: Darrn si trova a dover fare i conti con la distanza da qualcosa che “non è mai per sempre” e che purtroppo talvolta rompe degli equilibri.

“L’ultima” è il nuovo singolo del cantautore Roberto Casalino, in uscita per l’etichetta indipendente Casakiller e distribuito da Artist First. Una canzone da moderno songwriter con scrittura e melodie che uniscono la contemporaneità del cantautorato odierno alla tradizione della scena musicale romana di inizio 2000. Per Casalino, tra i più raffinati e ricercati autori degli ultimi anni, il nuovo singolo descrive un preciso momento, tempo, spazio e contesto, mentre qualcosa è in procinto di esaurirsi e qualcos’altro di ancora indefinito sta già prendendo forma altrove e si prepara a fiorire.

È disponibile per LeindieMusic/Artist First su tutte le piattaforme streaming e in radio “Bella Canzone”, nuovo singolo di Donson e quarto capitolo del concept “Arcobaleno” che segna il nuovo viaggio del giovane songwriter bresciano dall’attitudine urban. Il brano, introdotto da un ukulele, segue un mood positivo e spensierato.



“Ancora” è il debut single di Asteria, nuova voce dell’urban italiano, in uscita per Humble in distribuzione ADA Music Italy. Asteria è l’alter ego e la nemesi di Anita Ferrari. La giovane artista bergamasca debutta con questo singolo nei digital store ma ha all’attivo già diverse apparizioni live: l’anno scorso ha vinto il Premio Bindi e il Premio Nuovo IMAIE ed è stata finalista del Premio dei Premi del MEI a Faenza. “Ancora” è un brano che racchiude l’essenza dell’artista, capace di cantare i suoi vent’anni tra le difficoltà e le possibilità di un nuovo mondo, più fluido e disgregato, dove ci si può perdere con grande facilità. Un singolo che fa del proprio conflitto interiore una discoteca generazionale dove si balla sulle solitudini e si urlano le speranze. È “Respiro” il nuovo singolo di Emma Nolde. Il brano, scritto e prodotto dalla stessa artista con Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records su tutte le piattaforme digitali. “Respiro” segue – a due anni di distanza – la pubblicazione del primo album di Emma Nolde, acclamato da pubblico e critica, “Toccaterra”. Questi due anni, nonostante la pandemia e le restrizioni, sono stati per Emma anni di grande attività live e in studio: “Respiro” è, infatti, primo brano che anticipa un nuovo lavoro discografico, dopo quello con Francesco Motta alla produzione.

“Feelings” è il nuovo singolo di Aurora D’Amico: un brano pop cantato in inglese che tratta il tema del self-care e della salute emotiva con grande libertà e apparente leggerezza. “Feelings” è estratto dal nuovo album in uscita il prossimo autunno, a cui hanno collaborato professionisti nazionali e internazionali. In questo brano Aurora racchiude tutta l’emotività di questi ultimi due anni intensi e travagliati, in cui l’artista siciliana si è vista cancellare, a pochi giorni dalla partenza, un tour di 10 date negli Stati Uniti.