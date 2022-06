Mameli e Lorenzo Fragola: “Vi raccontiamo il nostro fidanzamento artistico”

“Un augurio un po’ per tutti visto che è l’estate della ripartenza”. Ci sono anche Mameli e Lorenzo Fragola nella lista degli artisti che quest’anno faranno da colonna sonora alla stagione del sole e del mare. I due artisti, da qualche mese insieme in quello che definiscono ai microfoni della Dire “un fidanzamento artistico”, sono su tutte le piattaforme con “Luna Fortuna”.

Un brano uptempo che vede, nei credits, anche il duo delle hit Takagi & Ketra, che ne hanno curato la produzione. “È un po’ anche un augurio che ci siamo fatti per questo nostro progetto”, racconta Fragola che di tormentoni ne sa qualcosa (“# fuori c’è il sole” del 2015 ne è la prova). Per Mameli è la prima volta e scherza: “Io non ho mai scritto musica per l’estate perché sono sempre stato triste, più invernale”.

“Torniamo alle origini”

“Luna fortuna” è il secondo brano che i due catanesi pubblicano. Arriva dopo “Attraverso” e continua la linea che li vede cantare su produzioni elettro pop all’insegna della sperimentazione. I due pezzi non sono gli unici messi in cantiere in questi mesi. Ce ne sono tanti altri che saranno svelati man mano.

Tutti, però, hanno come unico comune denominatore il fatto di essere stati scritti e registrati senza nessuna pressione commerciale, con il desiderio di fare musica per il puro piacere di farla. È questa connessione che ha spinto l’ex Amici e l’ex X Factor a intraprendere un percorso come duo: “Sono tornato al livello produttivo del mio primissimo lavoro- racconta Mameli- che avevo fatto tutto in cameretta e questa cosa mi piace molto, la trovo onesta, sincera e genuina”.

E Fragola non può che concordare: “Dopo la tv ho lavorato con grandi studi e grandi musicisti. Tornare ad una dimensione in cui siamo solo io e lui, un computer e una tastiera è la cosa che più mi mancava e che più mi ha entusiasmato”.

L’intervista ↓

Scherzano e si divertono i due ragazzi che ora, così, pensano soltanto a godersi il momento. Di questo e molto altro abbiamo chiacchierato a distanza. Ecco l’intervista.