Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati: l’addio dopo 3 anni

È finita dopo tre anni la storia d’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. A svelarlo è lo stesso cantante che sui social pubblica una lunga lettera in cui affronta l’argomento.

“Poco più di 3 anni fa- scrive- ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”.

Con Bella “ho imparato cosa vuol dire amare incondizionatamente”, aggiunge l’artista che a marzo 2021 aveva annunciato il fidanzamento ufficiale. Non sono noti i motivi dell’addio. People parla di “programmi contrastanti” alla base della rottura ma una fonte fa sapere che i due si sono lasciati in maniera amichevole. La lettera social di Ben, d’altronde, ne è la prova.

“Innamorarsi- continua Ben- è il dono più bello che possiamo vivere nella vita e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente. Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è ‘sprecata’ o ‘inutile’, perché ‘buono’ e ‘cattivo’ sono solo etichette basate sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Doveva essere ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.