Ho un ritardo del ciclo di circa 10 giorni ma avverto dei dolori…

Buongiorno, circa due settimane fa ho avuto dei rapporti protetti (con preservativo e successiva eiaculazione esterna), premettendo che ultimamente sono in un periodo di forte stress e ho avuto anche una piccola perdita di peso, ho un ritardo del ciclo di circa 10 giorni e da un paio di giorni avverto i dolori tipici del ciclo. vorrei sapere se c’è qualche rischio.. vi ringrazio in anticipo

Anonima, 23 anni

Cara Anonima,

non sembrerebbe esserci alcun rischio rispetto ad una presunta gravidanza, il rapporto è stato protetto e non vi è stata alcuna eiaculazione interna. Come tu stessa sottolinei le alterazioni del ciclo possono risentire di molteplici fattori, come fisiologiche oscillazioni ormonali, variazioni del ritmo sonno-veglia, infezioni o infiammazioni, diete drastiche e improvvise, stress fisico o emotivo. Quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

I dolori che racconti potrebbero essere un segnale del ciclo che arriva. Se le irregolarità dovessero persistere potresti confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia per approfondire meglio la situazione, non per il rischio della gravidanza ma per una buona prevenzione.

Un caro saluto!