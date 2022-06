Un anno dopo la morte di Michele Merlo. Il papà: “Chi ha sbagliato paghi”

Un anno fa ci lasciava Michele Merlo. Il cantautore moriva a seguito di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Nei precedenti giorni aveva manifestato febbre, placche e mal di gola; oltre a un grosso ematoma sulla gamba sinistra sottovalutato durante le visite in ospedale ed etichettato come strappo muscolare.

Ad oggi non sono ancora state accertate le responsabilità di un decesso che, secondo le perizie, poteva essere evitato. I genitori del 28enne cercano ancora verità, come ha spiegato Domenico Merlo (il padre di Michele) a Il resto del Carlino: “Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che abbiamo patito noi”.

Il ricordo di Michele Merlo in una partita benefica

A un anno esatto dalla prematura scomparsa di Michele, alle ore 20.30 di stasera, allo Stadio Comunale di Rosà (Vicenza) dove Michele è nato, si terrà inoltre un incontro di calcio tra Play2Give, neonato progetto di charity sostenibile, e l’associazione solidale Romantico Ribelle.

Play2give, si è resa subito disponibile a schierare la sua compagine con un progetto condiviso con il Comune di Rosà, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e La Partita del Cuore Onlus. L’evento ‘Michele tra le righe’, che vanta il Patrocinio della Regione Veneto, è stato ideato assieme alla famiglia di Michele Merlo e servirà a divulgare gli obiettivi istituzionali dell’Associazione Romantico Ribelle nata per ricordare il giovane cantautore.

Tra i partecipanti: Federico Baroni, ZW Jackson, Riki, Moreno, Jacopo ET, Boosta, Enzuccio, Sergej, Thomas Bocchimpani, Alberto Bertoli, Paolo Vallesi, Francesco Cicchella, Riccardo Aldighieri, Bugo, Tancredi, Rea, Andrea Pisani dei Panpers, Matteo Diamante, Federico Rossi, Enrico Ruggeri e Blind. Tra gli sportivi Sergio Pellissier, Fabio Viviani, Mimmo Di Carlo e Stefan Schwoch.