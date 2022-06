Alla caccia del tormentone: i Boomdabash con Annalisa per “Tropicana”

Di hit estive ne hanno pubblicate parecchie e ora ci riprovano in squadra con Annalisa. I Boomdabash tornano venerdì 10 giugno con ‘Tropicana’, su tutte le piattaforme per B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) Il gruppo, che negli ultimi 5 anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino, lancia un brano che mescola raggae, dance ed elettro-pop. Un pezzo da club che promette di far ballare.

“Tropicana è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes- dichiara la band- la musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio universale della musica e nel suo potere di rallegrare le persone, molto spesso è proprio una canzone a farci distrarre dai mille problemi che affliggono la nostra quotidianità, una canzone è in grado di farci stare bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare tutto quello che ci circonda. Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi”.

Il feat con Annalisa

E sulla collaborazione con Annalisa aggiungono: “Condividere questa nuova avventura con lei, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un’artista che condivide con noi l’amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce Tropicana, rendendola sicuramente una banger hit che puoi canticchiare già al primo ascolto”.