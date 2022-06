Harry e Meghan mostrano le prime foto ufficiali di Lilibet Diana

Per la prima volta in un anno, Harry e Meghan hanno rilasciato due nuove foto della loro primogenita, Lilibet Diana. I primi ritratti ufficiali dalla sua nascita. Lo scorso anno, la piccola era presente in uno di famiglia. L’occasione è proprio il primo compleanno della bimba che la coppia ha festeggiato il 4 giugno nella residenza di Frogmore House a Windsor. I due sono tornati in patria dall’America per festeggiare il Giubileo di platino della regina Elisabetta II.

A scattare le immagini il fotografo e amico di famiglia Misan Harriman. La somiglianza è tutta con il papà: capelli rossi e occhi chiari, la bimba è ritratta seduta sul prato. Lili, come ha riportato un portavoce, ha spento le candeline durante “un picnic intimo e informale”. Un pomeriggio tra amici con tanto di face painting ai bambini.

Nel weekend del suo compleanno, la secondogenita di Harry e Meghan ha, poi, conosciuto anche la regina Elisabetta che da tempo desiderava incontrarla, così come il fratellino Archie di 3 anni. La famiglia è subito ripartita poco prima della fine delle celebrazioni del weekend.

