Buongiorno,

sono incinta e sono risultata negativa alla toxoplasmosi…il mio ginecologo mi ha detto che posso comunque mangiare tagliata/tartare di mucca/cavallo l’importante è che non sia maiale crudo come insaccati, salamine non cotte ecc. però tutti mi dicono che non devo mangiare nemmeno la tagliata se non ben cotta e su internet vietano tutto…cosa posso mangiare per la toxoplasmosi?

Grazie per la disponibilità.

Anonima

Cara Anonima,

le precauzioni che una donna in gravidanza deve rispettare per cercare di azzerare il rischio di contagio della Toxoplasmosi, quando non sia immune, sono molte. Riguardo gli alimenti, bisognerebbe lavarsi bene le mani se si è toccata carne cruda ed evitare i salumi crudi, anche se prodotti industrialmente, mentre quelli cotti, come il prosciutto cotto e la mortadella possono essere consumati. Carne e pesce vanno ben cotti, utilizzando il metodo di cottura preferito.

Rispetto alle indicazioni del tuo medico se hai dei dubbi puoi sempre chiedere spiegazioni, se ti sta seguendo sei legittimata a fare tutte le domande che vuoi. Ad ogni modo, visto che la gravidanza, anche se lunga, dura solo un certo periodo, riteniamo sia importante fare ciò che ti faccia sentire più tranquilla.

Un caro saluto!