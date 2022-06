Ms. Marvel, Kamala è la supereroina di cui abbiamo bisogno

Se la missione dei supereroi e delle supereroine è salvare il mondo, quella della Marvel è rendere lo schermo un luogo in cui tutti e tutte possono identificarsi, da scene di vita vissute all’etnia e fino all’orientamento sessuale. È il caso di Ms. Marvel, ideata da Bisha K. Ali, la nuova serie originale Marvel Studios che debutta in esclusiva sulla piattaforma streaming da oggi. Uno show unico, inclusivo, divertente e fresco in cui la protagonista è la giovanissima Kamala Khan/Ms. Marvel: la prima supereroina musulmana, interpretata dalla straordinaria e carismatica Iman Vellani.

Inizialmente, l’attrice ha pensato che il casting fosse una truffa. “Ho inviato un curriculum molto accademico, ma se non ci avessi provato mi sarei odiata. Pochi giorni dopo ero a Los Angeles per incontrare il team, ero incredula. La pandemia ha rallentato tutto il processo, ma alla fine ho ottenuto il mio primo ruolo nel mio ultimo giorno di scuola. Mai avrei immaginato di entrare a far parte della famiglia Marvel”, ha raccontato Vellani, durante la conferenza stampa globale della serie. Questo personaggio è stato introdotto nei fumetti solo nel 2014, da un’idea di Sana Amanat, qui in veste di coproduttrice. “Abbiamo riscosso subito successo con il fumetto. Credo che la cosa che più mi piace è che ha fatto sì che persone di diversa estrazione, persone che non avevano mai letto fumetti, si presentassero in fumetteria per la prima volta, soprattutto per il significato di questa storia. Qualche anno dopo, quando Kevin (Feige, presidente Marvel Studios, ndr) ci ha fatto sapere che voleva trasformarla in una serie, ero entusiasta”, ha raccontato Amanat.

La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe prosegue con un’adolescente americana, gamer appassionata, instancabile scrittrice, attaccata alla tradizioni ma con il desiderio di trovare la propria identità, divisa tra il suo essere nerd, la sua immaginazione e ciò che è giusto fare secondo la famiglia. È cresciuta e vive in Jersey City insieme ai suoi ‘tradizionali genitori’ pakistani (interpretati da Zenobia Shroff, Mohan Kapur) e suo fratello (interpretato da Saagar Shaikh), che sta per sposarsi. “Questa serie, come il fumetto, vuole essere una celebrazione dell’identità, della propria comunità, della propria etnia, del proprio essere. Vogliamo che Ms. Marvel (che vedremo al cinema nel 2023 in ‘The Marvels’, ndr) sia piena di gioia e che possa trasmettere l’orgoglio per noi stessi e per le nostre origini”, ha aggiunto Amant. “Vogliamo far conoscere la cultura dell’Asia meridionale che è ‘cool’, dal cibo alla musica e fino al rapporto tra genitori e figli. Tutti possono riconoscersi in questa storia”, ha detto la regista Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha diretto gli episodi 4 e 5 (gli episodi 2 e 3 da Meera Menon e il duo Adil El Arbi l’1 e il 6).

Sì, tutti e tutte ci si possono specchiare. Al di là dei supereroi e dell’aspetto magico di queste storie, Kamala incarna una generazione di giovani che hanno paura per il futuro, che non hanno trovato un loro posto nel mondo, che non sono liberi di fare ciò che sentono e di essere chi sono senza pressioni. Ed è qui che i supereroi entrano in gioco. Personaggi a cui aggrapparsi per staccarsi dalla realtà, almeno per un po’. E qual è passione più grande di Kamala? I supereroi Marvel, ma il suo idolo in assoluto è Captain Marvel/Carol Denvers. Nel tempo libero disegna fan-fiction e ‘viaggia’ con la sua spiccata immaginazione per ‘animare’ la quotidianità in cui si sente strana e invisibile, soprattutto a scuola. A supportarla ci sono la sua amica Nakia (interpretata da Yasmeen Fletcher) e Bruno (interpretato da Matt Lintz), il suo miglior amico nonché genio dell’elettronica. Con lui progetta un costume di Captain Marvel per vincere la competizione di cosplayer in occasione di AvengersCon, una manifestazione immaginaria dedicata ai supereroi Marvel, che potrebbe diventare reale, come ha svelato Kevin Feige. Per impreziosire il costume decide di indossare un antico bracciale tramandato dalla nonna. Un gioiello magico che le dà i superpoteri tanto desiderati ma deve imparare a gestirli perché “da un grande potere derivano grandi responsabilità”, come dice lo zio di Peter Parker, Ben. Ma la magia è dentro di lei, con o senza bracciale.

Tra gli aspetti più interessanti di questa storia è mostrare come “ognuno di noi ha un supereroe dentro di sé. Tutti possiamo essere supereroi e tutti possono rivedersi in Kamala”, come ha sottolineato Obaid-Chinoy, già dalla sigla del primo episodio con un’esplosione di colori sulle note di ‘Blinding Lights’ di The Weeknd Ma la serie, la migliore insieme a ‘WandaVision’ e ‘Loki’, è anche un ritratto ben definito della comunità islamica. “Ho interpretato un personaggio che avrei voluto vedere sullo schermo quando ero piccola. E poi sono fiera di una scena in particolare: quella in cui vediamo Nakia dire ‘mi sento io quando indosso il velo’”, ha detto Yasmeen Fletcher. “È una storia realistica. C’è una scena in cui Kamala scopre che le hanno rubato le scarpe che si era tolta prima di entrare nella moschea. Questo succede anche nella realtà. Ma non è solo una questione di rappresentazione, è una grande storia senza bisogno di ricorrere a discorsi dalla vena politica“, ha aggiunto Mohan Kapur, interprete di papà Yusuf. “Qui abbiamo trovato una grande libertà nel mostrare la nostra cultura senza lottare per chiedere di inserire questo o quello”, ha detto a gran voce il cast.

IL TRAILER