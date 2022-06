Ho avuto due rapporti protetti fin dall’inizio, ma ho un ritardo…

Salve,

Vi chiedo aiuto perché sto vivendo una situazione particolarmente ansiosa. Ho 19 anni, e attendevo il ciclo in questi giorni ma sono arrivata a 5 giorni di ritardo e non ho nessuno dei sintomi che solitamente accompagnano l’arrivo delle mestruazioni, il che é strano perché io ho sempre avuto un ciclo molto regolare che al massimo variava di due giorni. Nell’ultimo mese ho avuto due rapporti protetti fin dall’inizio, e subito dopo abbiamo sempre controllato il preservativo e ci siamo assicurati che fosse integro. Nonostante questo non riesco a stare tranquilla. L’ultimo mese é stato particolarmente stressante per la preparazione degli esami di maturità, inoltre penso potrebbe aver influito anche il gran caldo che é arrivato. Questi giorni inoltre li sto vivendo con ancora più ansia proprio per questa situazione e il mio ragazzo non aiuta perché é ancora più spaventato di me nonostante anche lui é sicuro che non sia successo nulla. Pensate possa rischiare qualcosa o é normale che possano succedere questi sbalzi del ciclo? Grazie mille dell’aiuto

Anonima, 19 anni

Cara Anonima,

non vi è stato alcun rapporto a rischio, per cui difficilmente può esserci una gravidanza in corso. Come tu stessa sottolinei le alterazioni del ciclo possono risentire di molteplici fattori, come fisiologiche oscillazioni ormonali, variazioni del ritmo sonno-veglia, infezioni o infiammazioni, diete drastiche e improvvise, stress fisico o emotivo. Quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Anche se immaginiamo possa essere difficile, cerca di stare tranquilla, avete protetto i rapporti dall’inizio alla fine per cui non vi sono rischi significativi.

Un caro saluto!