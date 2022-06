Salve,

avrei necessità di un consiglio. Ho letto del bonus psicologico sono una ragazza di 17 anni, vorrei utilizzarlo. Ho veramente necessità di parlare con qualcuno che mi possa aiutare sto passando un periodo bruttissimo con i miei genitori. Il problema è che i miei genitori non sono proprio d’accordo su questa cosa. Già avevo chiesto loro di un aiuto ma dicono che a queste cose non ci credono e che devo io riuscire a cambiare. Non so se posso farne richiesta io e come falro mi potete dare qualche consiglio? Grazie

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

purtroppo per accedere al bonus ci sono delle linee guida da seguire che indicano una serie di requisiti. La richiesta per un minorenne deve essere fatta da un genitore. Tra i vari requisiti c’è l’indicazione da parte di una istituzione sanitaria, che può essere il tuo medico di base, la ASL, nello specifico solitamente è il Dipartimento di neuropsichiatria infantile. Certo dobbiamo superare la resistenza dei tuoi genitori e probabilmente da sola non riesci a farlo. Potresti chiedere un pare/aiuto al tuo medico di base o recarti ad un consultorio. In entrambi i casi non vi è necessità del consenso dei genitori, almeno per un primo incontro. Potresti chiedere e valutare insieme a degli specialisti come poter rendere consapevoli i tuoi genitori di questa tua necessità. Purtroppo capita che chi ci sta intorno sottovaluti la situazione emotiva-affettiva, riportando tutto su di un piano pratico, il farcela da solo. Spesso la richiesta di affidarsi ad uno psicologo viene vista come non essere all’altezza ma al contrario è un segno di grande coraggio e di maturità, ma soprattutto di capacità introspettiva. Nel frattempo se vorrai scriverci per condividere il tuo stato emotivo saremo lieti di offrirti i nostri spunti di riflessione.

Un caro saluto!