Salve,

Mercoledì pomeriggio ho avuto un rapporto anale completo e non protetto con il mio ragazzo. Il mio ragazzo dice di aver visto scorrere del liquido che ha tamponato con un fazzoletto. È il caso lo stesso di prendere la pillola dei 5 giorni dopo? Grazie per la risposta

Anonima

Cara Anonima,

dal racconto sembra che non vi sia stato alcun contatto interno alla vagina del liquido prontamente tamponato. E’ chiaro che non vi possono essere certezze assolute o poter controllare tutte le variabili. Il contraccettivo di emergenza è un farmaco a tutti gli effetti e quindi è importante che venga assunto nel caso in cui ci sia effettivamente un rischio significativo che va valutato insieme al proprio ginecologo di fiducia. Bisognerà infatti valutare anche il periodo in cui è avvenuto il presunto rapporto e l’andamento dell’ovulazione.

Anche per i rapporti anali è sempre consigliato proteggere i rapporti da eventuali malattie sessualmente trasmissibili.

Un caro saluto!