Perche quando si hanno gli attacchi si cominci a sudare?…

Buongirno esperti

Vi chiedo un consulto dunque ho fatto 5 giorni a letto con problemi intestinali e ieri febbre oggi sto meglio però ho ancora la.pancia un po’ sotto sopra…ma.perche quando si hanno gli attacchi ai cominci a sudare e ad avere sensi di svenimento??mi e’ successo mercoledì sull autobus e poi volevo chiedere: come mai l’emicrania o meglio l’aulin impiega così tanto a fare effetto? Ieri ci ha messo un pomeriggio intero a passare? ho fatto cinque giorni con sempre l’emicrania ieri però avevo la febbre ma che oggi no solo emicrania…e stamattina mi pulsava addirittura sotto la testa..

Grazie saluti sono stati cinque giorni orribili anche perché sarei dovuta stare in vacanza a rilassarmi…invece l’ho passato a casa influenzata!

Vale

Cara Vale,

ci dispiace che siano stati dei giorni così faticosi. Purtroppo l’influenza intestinale può essere molto forte e portarti ad uno stato di grande spossatezza.

La sudorazione è uno dei metodi fisiologici a cui ricorre il nostro organismo per equilibrare la perdita e l’acquisizione del calore. In altre parole, l’aumento della traspirazione serve a controllare e regolare la temperatura corporea. In casi persistenti di vomito o diarrea, l’organismo è messo a dura prova con la perdita di liquidi. Anche la febbre sicuramente non aiuta e contribuisce allo stato di malessere generale. Non possiamo darti una risposta precisa sui farmaci, molto dipende dalla risposta individuale del tuo organismo, magari lo usi frequentemente e quindi il corpo è abituati al suo principio attivo o magari in quel momento serviva altro. In questi casi di malessere prolungato è fondamentale confrontarsi con il proprio medico di base che fare le sue valutazioni o diagnosi appropriate e troverà quindi anche la strategie farmacologia più appropriata.

A volte purtroppo capita che quando arriviamo al momento di maggiore relax, l’organismo crollo forse proprio perchè fino ad allora è stato in allerta a gestire grandi stress.

Non demoralizzarti e trova altri spazi di meritato relax.

Un caro saluto!