Tre giorni fa ho avuto un rapporto non protetto con coito interrotto. Ho sempre scrupolosamente rapporti protetti da preservativo, ma tre giorni fa non lo abbiamo usato. Premetto di essere molto irregolare, il mio ciclo viene ogni 35/40 giorni a volte anche 50 giorni. Sono sottopeso e peso circa 40 kg per 1.60 di altezza, ma son sempre stata di costituzione un po’ magra in realtà. Il penultimo ciclo che ho avuto si è presentato sotto forma di spotting nonostante non avessi avuto alcun rapporto. Tre giorni fa invece ho avuto un rapporto non protetto e premetto che già da settimana avvertivo tensione al seno, crampi al basso ventre, ecc. Proprio stamattina ho avuto forti crampi al basso ventre come all’inizio del ciclo, infatti andando in bagno ho notato delle perdite rosse. Tuttavia il ciclo sembra essere molto scarso anche questa volta. Non è spotting, ma comunque noto queste perdite simili al ciclo solo quando ho lo stimolo di andare in bagno. L’assorbente non lo macchio per niente. Mi chiedevo se posso stare tranquilla, se si tratta di ciclo e se a distanza di tre giorni dal rapporto possa trattarsi di altri tipi di perdite. Grazie in anticipo.

Mary

Cara Mary,

avendo un ciclo così irregolare, è difficile poter capire il momento dell’ovulazione e stimare gli eventuali rischi. Avere rapporti non protetti in determinate fasi del ciclo può ovviamente aumentare la possibilità di una gravidanza.

Viste anche le irregolarità quello che ti consigliamo di fare è di interfacciarti con il tuo ginecologo di fiducia che approfondendo la tua storia anamnestica potrà darti delle risposte più accurate e personalizzate.

Il peso è sicuramente uno dei fattori che incide sull’andamento del ciclo, perchè essere sottopeso fa si che non vengano prodotti ormoni. Se ti riferisci alle perdite di impianto solitamente si presentano dopo 10/14 giorni dal presunto concepimento. E’ necessario però monitorare queste irregolarità con il proprio medico e valutare metodi contraccettivi che permettono di vivere la sessualità con maggiore sicurezza e serenità.

Un caro saluto!