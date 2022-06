Netflix annuncia Squid Game 2, le prime anticipazioni

La prima stagione ha avuto un successo senza precedenti, diventando a meno di un mese dalla sua uscita (settembre 2021) la serie più vista di Netflix. Ora è ufficiale: il colosso di streaming ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di Squid Game, con un post sui suoi canali social. Un brevissimo video, accompagnato dalla celebre e inquietante musichetta della serie, e una lettera del regista, sceneggiatore e produttore esecutivo coreano Hwang Dong-hyuk: “Ci sono voluti dodici anni per dar vita a Squid Game lo scorso anno, ma sono bastati dodici giorni per farne la serie Netflix più popolare di sempre. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game rendo omaggio ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e apprezzato la nostra serie“. Il regista ha svelato qualche anticipazione: “E ora, Gi-hun sta tornando con Front Man. Potrebbe riapparire l’uomo in giacca e cravatta con i ddakji. Inoltre, ci sarà Cheol-su il fidanzato di Young-hee. Continua a seguirci per un nuovo turno di gioco“. La data di uscita e ulteriori dettagli sono ancora avvolti nel mistero!

