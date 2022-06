Joker 2, Lady Gaga potrebbe essere la nuova Harley Quinn

Con Bradley Cooper è ‘nata una stella’, con Todd Phillips potrebbe nascere una memorabile Harely Quinn. Lady Gaga, come si legge su The Hollywood Reporter, sarebbe in trattative per interpretare la villain DC nel secondo capitolo di ‘Joker’, dal titolo ‘Joker: Folie à Deux’ (‘follia a due’, che in francese indica il disturbo psicotico convidiso), che sarà un musical. La partner in crime di Joker è stata precedentemente interpretata da Margot Robbie nei due capitoli di ‘Suicide Squad’ e nel film ‘Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn’. Proprio qualche giorno fa, il regista ha annunciato l’arrivo del sequel sui social, pubblicando la foto della sceneggiatura e uno scatto che ritrae l’incredibile protagonista, Joaquin Phoenix, impegnato a leggerla.

Il primo film sull’amato villain di Gotham City, targato Warner Bros. Pictures, uscito nel 2019, ha avuto un grandissimo successo: si è aggiudicato il Leone d’oro alla 76esima Mostra del cinema di Venezia, la vittoria di due Golden Globe e due Premi Oscar (Miglior attore a Phoenix e Migliore colonna sonora a Hildur Guðnadóttir) su ben undici candidature, record per l’edizione, divenendo la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come Miglior film.