Il medico di base mi ha detto di fare il test su sangue, perchè?…

Buon pomeriggio, a maggio non ho avuto il ciclo, siccome ho avuto due rapporti con coito interrotto, con eiaculazione esterna diverso tempo dopo la fine del rapporto, per sicurezza ho eseguito un test di gravidanza a 17 giorni dall’ultimo rapporto (era il 19° giorno di ritardo del ciclo). Ora secondo il mio calendario mestruale il ciclo, successivo a quello di maggio, mi dovrebbe arrivare domani, e ho avuto perdite trasparenti dal 29 maggio al 2 giugno, credo di ovulazione ( per cui quando prevista per il ciclo di giugno). Non ho nessun sintomo da ciclo, il seno è normale, non ho perdite biancastre, solo qualche giorno fa ho sentito qualche doloretto all’altezza dell’utero, non sono nervosa, ho solo qualche brufolo in più. Le mie domande sono a 17 giorni dal rapporto con la prima urina del mattino il test è attendibile? Ho letto che il test va conservato fra i 2 e i 30 gradi, ma in quei giorni ha fatto molto caldo, anche in casa e mi è venuto il dubbio che forse faceva troppo caldo e ciò ha compromesso il risultato, è possibile? È il caso di rifare un test di gravidanza? E poi vorrei sapere se il ciclo salta poi quando ritorna? È possibile che mi arriverà domani come previsto seguendo la solita “tabella di marcia”? È il caso di andare dal medico per capire se sia il caso di fare una visita ginecologica? Oppure può capitare che salti? Maggio è stato un periodo un po’ stressante ammetto, anche se ci sono stati periodi di maggiore stress e il ciclo è arrivato lo stesso. Sono andata dalla dottoressa (medico di base) mi ha detto di aspettare qualche altro giorno, eventualmente fare il test su sangue. Sono preoccupata quindi il test sulle urine non è attendibile? Perché altrimenti il test sul sangue?

Grazie per la vostra disponibilità e grazie per questo spazio ascolto.

Anonima

Cara Anonima,

il ciclo può avere delle variazioni per molteplici fattori come fisiologiche oscillazioni ormonali, problemi alla tiroide, cisti ovariche, infezioni o infiammazioni, diete drastiche con perdita improvviso di peso, ma soprattutto stress fisico o emotivo. Per capire le cause effettive è importante che tu possa confrontarti con il tuo ginecologo che con strumenti diagnostici approfonditi e una raccolta anamnestica più dettagliata saprà darti delle indicazioni più precise.

Nei rapporti ravvicinati è importante proteggere il secondo rapporto dall’inizio in quanto non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma, considera che gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi.

Il test ci sembra attendibile in quanto può essere effettuato dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio. Il medico probabilmente, non essendoci stato il ciclo e quindi non avendo parametri di ovulazione precisi magari ti ha consigliato di avere un feedback più specifico con le le beta del sangue.

Prova a confrontarti con il tuo ginecologo per avere delle risposte più individualizzate.

Un caro saluto!