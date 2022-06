Beyoncé annuncia il suo nuovo album: “Renaissance”

A 6 anni di distanza dal suo ultimo album, ‘Lemonade’, Beyoncé annuncia il suo ritorno con un nuovo progetto di inediti. La popstar sarà su tutte le piattaforme dal 29 luglio con ‘Renaissance’, l’atto primo di un lavoro che probabilmente sarà caratterizzato da più capitoli.

Si parte, però, con 16 tracce, come mostrano le anteprime digitali: canzoni che sono una rinascita per la popstar che, in questi anni, a livello musicale, è stata presente con una colonna sonora (quella del live action de ‘Il re leone’ in cui è stata anche doppiatrice) e con un disco condiviso con il marito e rapper Jay-Z (‘Everything is love’, uscito nel 2018).

Beyoncé

RENAISSANCE

July 29 pic.twitter.com/ZenmtPQM9W — TIDAL (@TIDAL) June 16, 2022

BEYONCÉ | ACT I | RENAISSANCE | 16 tracks.



July 29. pic.twitter.com/7q26zZo0ya — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 16, 2022

La ‘Diva’ definitiva ora torna da solista e sui social l’atteso ‘come back’ fa impazzire i fan e diventa trending topic nel giro di poche ore. Nei giorni scorsi, Bey aveva fatto intuire l’arrivo di qualche novità cancellando la sua foto di profilo da tutti i canali social. Poi l’assenza della cantautrice alle finali di Nba a San Francisco, dove Jay-Z ha presenziato con la primogenita Blue Ivy, aveva incrementato i rumors.

In studio di registrazione

L’estate scorsa, l’artista multiplatino aveva annunciato di essere in studio di registrazione dalle pagine di Harper’s Bazaar. “Sono in studio da un anno e mezzo”, aveva svelato non definendo tempistiche precise per l’arrivo di nuova musica: “A volte mi ci vuole un anno per cercare tra mille suoni quello giusto” e “un ritornello può avere fino a 200 armonie sovrapposte”.

Il tempo di Beyoncé sta finalmente per arrivare: è il ‘rinascimento’ dopo lo stop forzato per il perdurare della pandemia di Covid e presto sarà di tutti.