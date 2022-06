I Måneskin tornano su tutte le piattaforme con ‘If I Can Dream‘, loro personalissima versione del brano di Elvis Presley. Il singolo è tratto dalla colonna sonora originale del film ‘Elvis’, al cinema dal 22 giugno.

Il film

La band aveva già eseguito un estratto del brano in anteprima durante la finale di Eurovision Song Contest 2022. Il nuovo singolo è pubblicato insieme al brano di Eminem & CeeLo Green The King and I (Interscope Records) e segue l’uscita della versione di Austin Butler di Trouble.

‘Elvis’, diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Austin Butler e Tom Hanks, esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler) vista attraverso la lente della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks).

La colonna sonora presenta la straordinaria opera di Elvis che comprende gli Anni 50, 60 e 70 e allo stesso tempo celebra le sue svariate influenze musicali e l’impatto duraturo che ha avuto sui più grandi artisti contemporanei.