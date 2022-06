Paola Di Benedetto commenta le foto dei baci con Rkomi

Le foto dei baci pubblici tra Paola Di Benedetto e Rkomi pubblicate da Chi hanno fatto il giro del web. Ora è la showgirl a commentare il gossip della settimana. “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi… A voi le conclusioni!”, dice la ragazza che un anno fa si lasciava con Federico Rossi.

A tal proposito aggiunge: “Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Ci tengo a fare questa precisazione perché si leggono tante cose sul web. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Tanta gente è carina e simpatica. Tanti altri scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore. Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema? Che poi, deve finirla il concetto dell’uomo che passa come il fenomeno e le donne che passano come sgualdrine”.