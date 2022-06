Dopo gli stadi ancora tour: Marco Mengoni annuncia i concerti nei palazzetti

Il viaggio live di Marco Mengoni non si ferma con le date negli stadi che in questi giorni lo stanno consacrando come vera e propria star della musica pop nostrana. Per la prima volta in queste location, il cantautore raccoglie i frutti della sua carriera e ringrazia i fan aggiungendo nuove date. L’annuncio poco prima del concerto a San Siro di ieri sera che lo ha visto cantare ed emozionarsi davanti 54mila spettatori.

Si esibirà ad ottobre anche nei palazzetti con un tour che lo vedrà in giro per tutta Italia, con repliche a Milano e Roma (dove si esibirà all’Olimpico mercoledì 22 giugno, ospitando Madame, Giuliano Sangiorgi e Gazzelle).

I biglietti

I biglietti per i concerti autunnali saranno in presale dalle 11 del 27 giugno su Live Nation e in vendita generale dalla stessa ora del 28 giugno.