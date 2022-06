Sanremo 2023, Chiara Ferragni alla conduzione con Amadeus

Da idolo dei social a co-conduttrice del Festival di Sanremo. Chiara Ferragni affiancherà Amadeus alla guida dell’edizione 2023 della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio. L’imprenditrice digitale sarà protagonista nella serata di apertura e in quella di chiusura della manifestazione. A svelare la notizia è stato il direttore artistico Amadeus alla fine dell’edizione delle 20 del Tg1 di ieri sera. La 35enne su Instagram ringrazia “Amadeus per avermi voluto al suo fianco”.

