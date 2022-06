Blanco ha un incidente e rimanda i live: “Ora riposo”

“Ciao belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo (ora sto bene)”, così Blanco annuncia – su Instagram – lo stop temporaneo dei suoi concerti. Il cantautore non racconta ulteriori dettagli ma pubblica un video registrato in ospedale.

“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno- scrive- vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute. Per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla data in cui lo sposteremo”.

Blanco dovrà disertare anche Tim Summer Hits – la manifestazione in partenza da Roma nelle date del 23, 24 e 25 giugno con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu (leggi di più QUI) – e la festa di Radio Deejay (in programma a Parco Sempione a Milano il 25 e il 26 giugno).

Nei commenti i messaggi di pronta guarigione dei colleghi: da Tedua ai Pinguini Tattici Nucleari, Shade, Nek, Geolier, Eugenio in Via Di Gioia e Gemello. Tutti concordi nello scrivere: “Rimettiti presto”.