A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (8 luglio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dai nuovi singoli di Nayt e Arisa all’album di Gaudiano.

I singoli

Nayt ci aveva lasciati con “Doom” alla fine di un viaggio nel fondo dell’animo umano, alla scoperta dei meandri della sua sfera intima che aveva iniziato a svelare con “Mood”. Ora che la discesa è completa, l’artista torna con “Paraguai” (VNT1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il nuovo brano – prodotto da CanovA – ha delle influenze lo-fi ma mira a convergere verso una direzione più pop, segnali d’apertura che avevamo già incontrato in alcune tracce dal respiro melodico che componevano “Mood”. “Paraguai” conferma il percorso evolutivo dell’artista, in cui sperimenta un contrasto artistico tra il beat, ritmicamente energico, e la voce, che ha una sfumatura triste ed è accompagnata da un testo nostalgico, con l’obiettivo di alleggerire la malinconia.

Il collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana, torna con “Millionaire” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Mv Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp sono pronti a prendersi anche l’estate. Con il loro nuovo freschissimo banger, tra “London, Ibiza, Paris” ci faranno ballare sul ritornello instant-hit di Snapp, che ha firmato come sempre la produzione. Le strofe dei rapper napoletani completano il brano.

Arisa pubblica “Tu mi perdición”, brano che inaugura così la nuova stagione musicale dell’artista in una veste completamente inedita e rinnovata. La cantante per la prima volta presenta, infatti, un brano cantato completamente in lingua spagnola. Scritta e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney, “Tu mi perdición” è un brano introdotto dal dolce suono di una chitarra si apre nel ritornello lasciando spazio a quell’immaginario decisamente passionale che rimanda al fuoco dell’amore nelle sue molteplici forme e sfumature.

“Morning Blue” è la prima nuova canzone dei Giant Rooks dal loro album di debutto “Rookery”, che ha fatto scalpore in Germania (#3 nelle classifiche ufficiali degli album) così come a livello internazionale con oltre 200 milioni di stream e ottime performance nelle classifiche di molti Paesi. L’uscita del brano chiude il cerchio della fase creativa di due anni che ha permesso ai 5 ventenni originari di Hamm (il cantante Frederik Rabe, il chitarrista Finn Schwieters, il bassista Luca Göttner, il tastierista Jonathan Wischniowski e il batterista Finn Thomas) di affinare il proprio suono.

Il duo alt-pop formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnani continua la sua esplorazione sonora con “Sunflower”, il nuovo singolo co-prodotto insieme ai B-CROMA. In questo brano dalle sonorità più chill rispetto ai precedenti, i Palmaria scelgono di mescolare le due lingue più congeniali, l’italiano e l’inglese.

Stralci di noia quotidiana si susseguono a visioni surreali nelle giornate assolate di un’estate torrida che non lascia tregua in città. Con “Fermo per un po’”, WISM, producer, polistrumentista e cantante nonché chitarrista di Franco 126, insieme a Perenne e Franco 126, regala un brano dal sapore estivo e al tempo stesso malinconico, con la batteria dal groove dritto e serrato a trascinare tutto il mood del pezzo dalle sonorità perfettamente indie pop.

“Amore Spray” è il nuovo singolo di Close Listen, in collaborazione con Side Baby e Gianmaria, su tutte le principali piattaforme digitali per Fenix Music. Il brano segna l’inizio di un percorso più maturo per l’artista che sceglie per questo brano di unire Side Baby e Gianmaria, due voci e due attitudini opposte ma allo stesso tempo con diversi punti in comune. La produzione vuole rispecchiare l’animo e il carattere dei tre artisti per un brano autentico e sincero che accomuna i diversi stili personali in un insieme di sonorità che spaziano dal rap al pop. Il beat, curato dallo stesso Close Listen, il collettivo Gorilla e Ayden Lau, valorizzano le melodie del brano e le voci di Gianmaria e Side Baby, in un equilibrio perfetto di suoni, parole e ritmi diversi.

Esce in digitale e in radio “Sottosopra”, prodotto da Severini & D’Alessandro, terzo singolo della cantautrice Serrati: “una clessidra rovesciata senza requie tra la voglia di un ritorno e quella di un amore nuovo, che in fondo sono la stessa cosa. La cassa scandisce l’attesa, una rasoiata flamencheggiante di chitarre sgomita tra guizzi di elettronica liquida, con la voce che irride, con un morso secco, la propria inquietudine. Siamo stati tutti così in qualche sera d’estate”, racconta l’artista.

Ardo, pseudonimo di Edoardo di Petta, racconta le emozioni di una relazione finita in “Batticuore”, una canzone d’amore con sonorità pop all’avanguardia, frutto di un mix di adrenalina, malinconia e rabbia. Il risultato è la storia amara di un amore unico e indimenticabile, ma ormai concluso, che lascia il posto all’insoddisfazione sociale, la voglia di evadere e ricercare nuovi stimoli, raccontati dall’artista in un tetris emotivo di parole.



I Serendipity, band bergamasca, tornano con il nuovo singolo “Una canzone che parla di noi” (ICONA/Warner Music Italy). Il brano è stato scritto dalla band e prodotto e composto da Gianmarco Grande. “Questo brano racconta del legame che unisce le persone alla musica. Nelle canzoni ognuno rivede la propria storia, gli affida ricordi ed emozioni che vengono custodite eternamente– raccontano i Serendipity– Per questo, ogni volta che si ascolta una canzone, si ha come l’impressione di viaggiare nel passato, come se la musica scandisse il tempo della vita”.

“Vertigini” è il nuovo singolo di Mazzariello, in uscita per Futura Dischi. Dopo essere rientrato nella soundtrack di Summertime 2, disponibile su Netflix, e dopo aver pubblicato il singolo “Chissà”, il giovanissimo cantautore dà i contorni della sua estate con un brano spensierato senza esserlo, tra le vibrazioni rilassate di una cassa dritta e una chitarra da spiaggia.

“Iacovone” è il nuovo singolo di Idem, distribuito da StageOne e prodotto da SuperApe. Dopo i singoli “Ragazzi Fuori”, “Domani” e “TAGADÀ”, il rapper pugliese torna con un omaggio allo storico attaccante del Taranto che, negli anni più floridi della sua carriera, ha sfiorato la Serie A grazie ai suoi gol e al suo talento. In seguito ad un tragico incidente stradale è venuto a mancare a soli 26 anni ma, nonostante la breve carriera, il calore dei tifosi ha fatto sì che gli venisse dedicato lo stadio tarantino. In questo brano prosegue il racconto di Taranto e della Puglia con frasi in dialetto e riferimenti ai piatti tipici della terra del rapper.

I dischi

È “L’ultimo fiore” (Epic/Sony Music Italy) il nuovo progetto discografico del talentuoso cantautore Gaudiano, disponibile anche in versione fisica a partire da venerdì 15 luglio. L’album si presenta come il perfetto biglietto da visita di un nuovo e rinnovato cantautore, più maturo e consapevole. Con questo progetto l’artista dimostra di non aver paura di osare e di saper abbracciare sonorità eterogenee pur conservando un’identità ben precisa. Il fil rouge che lega i 10 brani è sicuramente la scrittura di Gaudiano, tra le più incisive e autentiche del cantautorato italiano di nuova generazione, che spicca per l’immediatezza e la semplicità con cui riesce a comunicare sentimenti personali quanto condivisibili, raggiungendo anche le parti più recondite dell’anima e facendo breccia al primo ascolto. Charles Muda pubblica il suo secondo EP “Smettere”. Con questa nuova raccolta di brani il rapper e producer romano ha trovato il tempo necessario per riflettere sulle proprie emotività, portando alle luce la rabbia, i suoi sogni e le mancanze per un EP che si trasforma traccia dopo traccia in un diario personale. Nel caos di vita frammentata e frenetica, Muda prova a fare ordine individuando cosa è davvero importante per la sua vita: gli affetti, l’amicizia ma soprattutto la musica. “Ho scritto questo Ep perché avevo bisogno di prendere appunti su cosa mi stesse succedendo per non ripetere gli stessi errori passati- racconta Charles Muda– Ho cercato di riassumere me stesso all’interno di poche quartine. Per la prima volta non ho scritto tutto d’un fiato ma ho lasciato che la vita e i suoi avvenimenti comandassero la mia penna. Smettere racconta la mia vita, rapporti familiari, amori, amicizie, emozioni, droghe e fallimenti che mi hanno segnato, perdendo il colore di “Pop Art” ma trovando una nuova miscela di bianco e nero”. “Entrée” è il primo EP di Fonni, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Primal Box. Il disco è composto da quattro tracce che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio alla scoperta della storia e dell’identità dell’artista. Fonni, attraverso i suoi testi, racconta spaccati di vita quotidiana espressi tramite flussi di pensieri che accompagnano le diverse sonorità dei brani creando un suono personale e unico. Le produzioni, curate da Andrea Pachetti, Francesco Scola e Matteo D’Angelo, fondono il lato cantautoriale del rap old school, al quale l’artista si ispira, con melodie pop in grado di valorizzare l’immaginario e lo stile tipico di Fonni.