Da Ariete a Luis Sal, a Firenze arriva l’evento dedicato alla Generazione Z: Next Generation Fest

ROMA – Il 5 novembre a Firenze, arriva Next Generation Fest, l’evento interamente dedicato alla Generazione Z, ideato dalla Regione Toscana e Giovanisì, con il supporto del WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta. Chiamati a raccolta da tutta Italia migliaia di ragazzi e ragazze per discutere dei temi che più stanno loro a cuore come Europa, Sostenibilità, Creatività, Digitale, Innovazione, Inclusione e Cittadinanza.

Sul palco del Teatro del Maggio si alterneranno in 60 tra youtuber, creator, startupper, cantanti, presentatori, sportivi oltre a personaggi più maturi con storie di rilievo. Tra i big attesi a Firenze anche il volto tv Paolo Bonolis, il videomaker/regista/youtuber Luis Sal, il conduttore Nicolò De Devitiis, le sportive Larissa Iapichino e Ambra Sabatini, lo psichiatra Paolo Crepet, lo scrittore Stefano Massini, lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, il musicista Matteo Romano, la graphic journalist Takoua Ben Mohamed, i creators Wikipedro e Muriel e l’attore Jonathan Canini, solo per citarne alcuni. Attesi anche gli interventi istituzionali di Regione Toscana con il Presidente Eugenio Giani, il Capo di Gabinetto Cristina Manetti e il Portavoce Bernard Dika.

Partner tecnico dell’evento, il WMF che, in attesa della sua prossima edizione (15,16,17 giugno a Rimini) prosegue il percorso di inclusione e supporto delle nuove generazioni affiancando Regione Toscana e Giovanisì nell’organizzazione di Next Generation Fest. Un appuntamento in linea con il lavoro che il WMF svolge da anni per le nuove generazioni, sui temi del digitale, dell’innovazione e dei Content Creator – principali protagonisti dell’evento – e nel supporto al Next Generation EU.

“Next Generation Fest” è inserito nel calendario dell’Anno Europeo dei Giovani, promosso dalla Commissione Europea con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo e la voglia di innovazione di coloro che sono nati all’inizio del millennio.

L’evento è interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) e promosso dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì – il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio.

L’appuntamento è sabato 5 novembre dalle 10 alle 23 al Teatro del Maggio (piazza Vittorio Gui 1, Firenze). Oltre al palco principale sarà anche allestita un’area stand dove enti regionali, nazionali ed europei daranno informazioni ai giovani sulle opportunità promosse, tra cui quelle del programma Next Generation EU e del Progetto Giovanisì.

COME ISCRIVERSI

È possibile iscriversi gratuitamente entro il 27 ottobre fino ad esaurimento posti, basta compilare il form online disponibile qui: https://giovanisi.it/nextgenerationfest/

I media partner dell’evento, patrocinato da RAI Toscana, sono: QN-La Nazione e Luce!, intoscana.it, Ansa, Il Tirreno, Dire Giovani, Rai Cultura.

I partner dell’evento sono WMF – We Make Future, la sua azienda organizzatrice Search On Media Group, e Treedom, che durante lo speech del suo Ceo e founder Federico Garcea, regalerà 150 alberi al pubblico presente, attraverso un codice Qr: gli utenti potranno “adottare” un albero, che formerà la foresta dedicata al Next Generation Fest.