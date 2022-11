A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (25 novembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal nuovo brano di Achille Lauro al primo disco di Tananai. Poi il progetto celebrativo di Cristina D’Avena e la canzone di Mobrici.

I SINGOLI

Si intitola “Che sarà” il nuovo singolo di Achille Lauro. Il rapper ha lanciato un’anteprima sui social ma non ha rivelato nessun altro dettaglio.

Mobrici pubblica “Luci del Colosseo” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), prodotto da Federico Nardelli. “Luci del Colosseo vive in un romanticismo assoluto: una storia a distanza, una storia mai concretizzata nella sua quotidianità– racconta Mobrici- Quando succede così, l’immaginazione supera la verità con l’elevato rischio di idealizzare quello che potrebbe essere ma non è. Un treno, un tramonto su una città che non è la tua, un desiderio, un monumento illuminato, una mancanza. Musicalmente, la fusione tra un suono synth ‘80 e un’orchestrazione all’italiana, ha dato al pezzo un grande, grande romanticismo, che rispecchia fedelmente la sensazione particolare, contrastante, che parte dalla passione fino ad arrivare al sentimento”.

Si chiama “Dimmi” il nuovo singolo di Matteo Alieno, brano che anticipa l’uscita del secondo album del cantautore romano, “Alieni”, prevista il 2 dicembre per Honiro Label. Co-prodotto con Marta Venturini, DIMMI è una canzone profonda, ideale per trovare forza in quelle giornate che hanno il sapore di una sconfitta e si hanno le energie per fare poco o niente. Ancora una volta attraverso parole semplici e dirette, Matteo Alieno racconta le sue incertezze e il conforto che si trova nell’amore e nel farsi coraggio reciprocamente, accettando di rinunciare a una parte di sé per poter fare spazio all’altro.

È disponibile da stanotte “lady” (Warner Music Italy/ADA) di Jess. Il singolo è un brano dalle atmosfere r’n’b contemporanee che nasce da un dialogo tra un uomo e una donna, in cui emergono differenze assiali e verità scomode. Una chiacchiera intima con se stessa in cui Jess pone l’accento su quelle debolezze che troppo spesso vengono erroneamente identificate come “femminili”, soffermandosi sul fastidio di essere intrappolati nella propria estrema sensibilità e di essere giudicati per questo. Emblematica è la frase che ricorre nel testo “non chiamarmi baby”: una richiesta ben precisa al mondo, quella di non essere sminuita, di essere trattata come una donna, come una “lady”.

Esce stanotte “Mille Porte” (Ghandi Dischi / Sony Music Italy), il nuovo singolo di Mannini. Con questo brano, il cantautore barese è tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani e parteciperà alla finale della kermesse canora che si svolgerà il 16 dicembre nel salone delle Feste del Casinò della città dei fiori e in diretta in prima serata su Rai1, per aggiudicarsi un posto nei Big del Festival di Sanremo 2023.

Olly pubblica il brano “L’Anima Balla” (Epic Records Italy/Sony Music), in gara alla prossima edizione di Sanremo Giovani in prima serata su Rai1 venerdì 16 dicembre. Scritto da Olly e prodotto in collaborazione con JVLI, “L’Anima Balla” è un inno alla vita, tra sonorità che ormai caratterizzano a primo ascolto lo stile del giovane cantautore e un testo in cui è chiaro che ciò che conta è dove ti porta il cuore e di quello che ti fa vivere se segui la sua trascinante danza.

I Serendipity tornano con “Solo” (Warner Music Italy / Icona), il loro nuovo singolo, un manifesto della solitudine non come privazione bensì come forma particolare e necessaria di ripensamento di sé stessi e di scoperta profonda di sé.

L’artista italiana di origini congolesi Epoque ritorna sulle scene con la sua prima collaborazione internazionale. Esce su tutte le piattaforme digitali (e in radio) il nuovo singolo “Mama”, in collaborazione con la rapper congolese (attiva in Francia) Davinhor. Il brano è uptempo, orecchiabile e ballabile e prodotto da Jvli e Luca Faraone.

Riccardo De Stefano esordisce come musicista solista e pubblica su tutti i player digitali il suo primo singolo, “Era Novembre”. Il singolo anticipa l’album “Cronologia del futuro lontano”, scritto e arrangiato da De Stefano, co-prodotto da Nicola d’Amati de Il Merlo Studio e in prossima pubblicazione per Adastra. “Era novembre” è una canzone sospesa, una storia di persone sole che si ritrovano nel dolore e si conoscono forse per la prima – e unica – volta.

Arriva in digitale “Un uomo”, il nuovo singolo del rapper piemontese Sklero con il featuring di Vacca e la produzione musicale di Timongothekeys. “Un uomo” arriva dopo la pubblicazione di “Prolifico” ed entrambi i brani anticipano l’uscita, prevista per il 2023, di “Player”, il nuovo album di Sklero. “Un uomo” parla dell’importanza di mantenere la parola data, di come questo valore sia necessario per ottenere la fiducia di un’altra persona mentre, al contrario, non rispettare quanto si è promesso porti a delle conseguenze negative. Nel testo del brano sia Sklero sia Vacca si concentrano su questo valore che condividono e a cui rendono onore.

“Carattere” è il nuovo singolo di Drimer per Gold Leaves Academy e distribuito da Believe. Il brano anticipa l’uscita, prevista per il 2023, del nuovo mixtape del rapper classe 95, “Scrivo Ancora 2”. Il brano si apre su un giro di piano forte malinconico suonato dalla pianista veneta Sofia Andreoli e su cui, a un certo punto, si sovrappone un potente beat di Ric de Large, collaboratore di lunga data di Drimer. Su questa produzione musicale dalla doppia anima, l’artista trentino si lascia andare a una serie di riflessioni intime, ripercorre la sua storia da quando era bambino fino a oggi e si apre ulteriormente con il pubblico esprimendo il suo punto di vista sulla situazione attuale della musica italiana e dell’Italia in generale.

“Il Mio Padrone” è il nuovo singolo del cantautore laziale Alfiero sempre impegnato con la sua musica a raccontare i temi di attualità e gli ultimi. In particolare, ‘Il Mio Padrone’ denuncia il grave problema del caporalato. “Il Mio Padrone- spiega- è una canzone che parla delle condizioni di lavoro disumane in cui sono costrette persone straniere e non. Parla del caporalato, concentrandosi sulla zona dell’agropontino. Il tutto è nato dopo aver letto il libro di Marco Omizzolo ‘Sotto padrone’, un libro vero che mi ha fatto aprire gli occhi sulla terra in cui vivo”.

I DISCHI

Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, M¥SS KETA, Elettra Lamborghini, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi sono gli artisti che accompagnano Cristina D’Avena nei nuovi duetti inediti che saranno contenuti in ’40 – ll sogno continua’, il cofanetto per i festeggiamenti dei 40 anni di carriera della regina dei cartoni animati. I duetti si somma ad altre sorprese: numerosi inediti, rarità e chicche che i fan dell’artista reclamano da tempo, oltre alle sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive che l’hanno vista protagonista negli Anni 80 e 90.

Tananai pubblica “Rave, Eclissi”, il suo primo album di inediti. Il progetto racchiude in 15 tracce tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore ma anche uomo figlio del suo tempo e della società in cui è cresciuto. Amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita e di divertirsi sono solo alcuni dei temi che vivono in connubio e antitesi nel disco, contenente le già note “Abissale”, ultimo singolo attraverso il quale l’artista ha mostrato il suo lato più intimo e malinconico, ‘Pasta’, ‘Sesso occasionale’ (disco di platino), ‘Esagerata’, ‘Maleducazione, la hit ‘Baby Goddamn’ (triplo disco di platino) e una speciale collaborazione con Ariete nell’inedito ‘Campo minato’.

Irama pubblica la versione deluxe di “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, con nuovi inediti.

Fuori per Musa Factory/Believe Digital “Music For Change – Collective Album #22”, album collettivo che contiene i brani degli 8 finalisti del premio “Music for Change 13th award”. I brani sono stati creati, composti e prodotti durante le fasi finali del Premio nei 12 giorni di Sound BoCS, nella residenza artistica più grande d’Europa: i Bocs Art di Cosenza. Gli artisti sono stati seguiti dai Coach (Stefano Amato, compositore e musicista di Brunori Sas; Maurizio Musumeci, autore già per Marco Mengoni, JAX e altri; Cecilia Cesario, vocale coach di Amici e Amici Celebrities; Leo Curiale produttore e sound engineer), dai Conductor (artisti che hanno già vissuto l’esperienza negli anni precedenti Cance, Francesco Lettieri, Rosita Cannito e Sugar) e i due Executive Coach, Marco Messina dei 99 Posse e Giuseppe Anastasi autore di numerosissimi artisti del panorama pop italiano.

Esce per Woodworm Label “Nello Stesso Destino”, il terzo disco dei La Notte, band fiorentina che con questo album apre una nuova fase nella loro storia musicale. L’album è frutto di una selezione di nove canzoni, scelte tra le molte scritte in questi lunghi quattro anni di assenza della band dalla scena musicale, che si concentra sugli intrecci di vite: relazioni personali, esperienze, i ricordi del passato che riafforano e un futuro tutto da scrivere. È un progetto emotivamente pop, molto personale, suonato e prodotto interamente dalla band, dove passato, presente e futuro si confondono nella narrazione del disco fino ad unirsi “nello stesso destino” con l’ascoltatore, raccontando le storie di tutti e per tutti.

“Incasinato” è l’album di esordio del giovanissimo artista pugliese Erasmo. L’album presenta 7 tracce caratterizzate da un rap con influenze rock e cantautorali, quasi tutte completamente suonate. I brani sono partiti con una scrittura chitarra e voce e la volontà di valorizzare la musica analogica. In tutti i pezzi troviamo il suono del basso, della chitarra o della batteria che sono stati suonati e registrati in studio.