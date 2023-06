A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (2 giugno)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Motta e i dischi di Tedua, Aaron ed Elettra Lamborghini.

I SINGOLI

“La musica è finita” è il nuovo singolo di Motta. Il brano, prodotto da Tommaso Colliva, è anche il titolo del quarto album da studio ed uscirà in autunno, quando il cantautore e polistrumentista sarà protagonista di un tour nei club, con uno spettacolo che mostrerà una nuova chiave live dell’artista.

“Mami” è il nuovo singolo di Korbe, fuori per La Crème Records, l’innovativa factory creativa fondata da Maruego e Alessandro Peruzzo. Il ritmo incalzante, perfetto per il club, e le sonorità urban malinconiche fanno da sfondo alla monotona ricerca della “Mami” in un mondo pettinato e superficiale, come quello che l’artista ha trovato trasferendosi a Milano.

“Nympho” è il nuovo singolo di Agon disponibile su tutte le piattaforme per Virgin LAS. L’artista sceglie di utilizzare la sua penna come una cinepresa che immortala immagini ed esperienze in cui l’ascoltatore possa immergersi, a partire dalle ambientazioni che sono rievocate nel testo del brano. A fare da cornice alla voce di Agon la produzione curata da Max Kleinz e Kyv, che insieme uniscono sonorità tipiche della musica urban ad elementi della techno e dell’elettronica.

La band torinese Omini, fra i protagonisti dell’ultima edizione di X Factor, torna con il nuovo singolo “Sbaglio peggiore”, in uscita per Epic Records (Sony) su tutte le piattaforme digitali. Ispirato al sound della Torino Anni 90, “Sbaglio peggiore”, registrato e prodotto al White Studio 2.0 di Milano da Brail (Iacopo Sinigallia) – collaborazione vincente nata nel corso della loro esperienza televisiva – tratteggia una storia d’amore malata, piena di incomprensioni, paranoie e parole mai dette. L’angoscia di questi sentimenti sospesi è supportata da una ritmica energica, con riff di chitarra ossessivi e taglienti e una voce quasi sussurrata nelle strofe, che esplode poi nel ritornello. Fra i dubbi e la rabbia dei vent’anni, gli Omini descrivono la tossicità di alcuni rapporti e l’ostinata ricerca della propria identità.

“Libidine” è il singolo d’esordio di Zagara, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale distribuito da The Orchard. Sentire il bisogno di annullare le distanze in un periodo, quello pandemico, che ha costretto gli esseri umani ad allontanarsi gli uni dagli altri. “Libidine”, il singolo d’esordio di Zagara, esprime senza filtri la volontà di riavvicinarsi e di abbattere quelle pareti che ci hanno isolato dal mondo, per intraprendere un viaggio a occhi chiusi in cui i desideri e le pulsioni hanno massima libertà di espressione.

È in uscita oggi per Futura Dischi “Sei venuta solo per andare via”, nuovo singolo di Scirocco. Il brano anticipa alcuni dei tratti musicali del nuovo EP in arrivo nei prossimi mesi, che darà seguito al debut album “Neppure la pioggia ha mani così piccole”. Un titolo dal sapore immediato, malinconico e consolatorio: “Sei venuta soltanto per andare via” racconta il vuoto lasciato da qualcuno che ha gravitato intorno a un’esistenza per poi andarsene. Un allontanamento che porta a conseguenze estreme, lasciando nell’animo un terreno di guerra che conserva i segni della battaglia recente. La guerra dell’amore diventa guerra con sé stessi e gli oggetti lasciati in una stanza diventano le ossa lasciate sul campo, dopo gli spari; una maglia sulla sedia, cianfrusaglie in un cassetto: reperti di battaglia fresca.



I DISCHI

Elettra Lamborghini lancia la colonna sonora dell’estate e pubblica ‘Elettraton‘, il suo secondo progetto discografico, disponibile dal 2 giugno per Island Records e Universal Music Italia. “Dopo 3 anni di Covid ho voluto sprigionare la mia energia con le hit che avevo in saccoccia”, spiega alla Dire l’artista che al suo attivo ha 1.6 miliardi di stream in tutto il mondo. In questo suo nuovo progetto, la 29enne sfodera il suo meglio: dieci tracce che sono un tuffo nel raggaeton più puro.

Dopo oltre tre anni, Tedua pubblica un nuovo disco: “La Divina Commedia”. Dopo il viaggio di formazione esplorato con l’album d’esordio “Orange County California”, in cui l’artista si identifica con il protagonista di O.C. Ryan Atwood che da Chino (Cogoleto per Tedua) arriva alla contea di Orange County (Milano), e dopo “Mowgli”, dove racconta la sua vita nella “giungla urbana” di una grande metropoli, per il terzo progetto Tedua sceglie l’immaginario della Divina Commedia, in un viaggio tra le terre dantesche, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa al Paradiso. Il progetto ha due copertine, entrambe realizzate da David Lachapelle. La seconda è quella che vedete in copertina di questo articolo. Nel progetto tra i feat ci sono Rkomi, Salmo, Federica Abbate, Marracash, Guè, Bresh, Geolier, Lazza, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Kid Yugi, Bnkr44.

Direttamente dalla scuderia di Maria De Filippi, Aaron sbarca su tutte le piattaforme con “Universale”. Nato proprio tra le mura della scuola di Amici 22, il disco (fuori per Artist First) segna il debutto discografico del cantautore originario di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. “Universale è stato un progetto frettoloso- racconta alla Dire– dentro Amici devi fare le cose così, ma in 8 mesi devi concentrarti anche sulle cover, sull’interpretazione e sul programma. Il reparto inediti diventa complicato da gestire. Mi hanno aiutato, però, nomi importanti come Zef, Starchild o Giulio Nenna”. Nell’ep i brani presentati durante il talent e gli inediti “Visione Led” e “Bianco Luna”, nonché la versione live di “Per due che come noi” di Brunori Sas.

Lortex pubblica il suo nuovo Ep intitolato “Chiamo” (Epic Records/Sony Music Italy), un lavoro in nove tracce. Tra brani inediti e hit di successo, che hanno portato l’artista ad essere conosciuto e apprezzato dal grande pubblico, il progetto è caratterizzato da un sound che spazia tra pop e rap, e racconta l’amore nelle sue sfaccettature più profonde e sincere, talvolta con un velo di nostalgia.

“Brava gente” (OSA under exclusive license to Believe Artist Services) è il joint album di Ensi & Nerone. Il progetto discografico si compone di 12 tracce ed è impreziosito dalle collaborazioni con Salmo, Shari, Silent Bob e Speranza. “Brava gente” è un album che racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film “The Good Fellas” di Martin Scorsese ma in chiave contemporanea e hip hop, al di fuori dei cliché e degli stereotipi, non riferibile a nessun quartiere o città in particolare. Lo spirito di squadra tra Ensi & Nerone si percepisce in ogni traccia, in cui i due artisti esprimono al meglio la sinergia che li lega sia dal punto di vista musicale, donando a ciascun brano quella connotazione fortemente hip hop che li ha sempre contraddistinti, che a livello tematico, andando a toccare diversi argomenti – anche più sentimentali e profondi – e rendendo così il progetto completo e maturo.