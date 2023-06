A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (16 giugno)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Boomdabash e Paola & Chiara, Baby K, Anastasio e Santi Francesi.

I SINGOLI

I Boomdabash festeggiano l’arrivo dell’estate con il singolo “Lambada” Feat. Paola & Chiara, su tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Una collaborazione cento per cento esplosiva per un vero e proprio viaggio Anni 90. Il gruppo salentino fa qui squadra con le sorelle Iezzi su una base ritmata che si muove tra reggaeton e dance-pop, Jamaican slang, barre decise e ritornelli in crescendo. Il brano anticipa il prossimo disco “Venduti”, in uscita il 14 luglio.

Disponibile per Humble in distribuzione ADA Music Italy, “A-Profitto”, il nuovo singolo di Anastasio. Dopo l’ultimo disco, “Mielemedicina” (Epic/Sony Music Italy), con questo nuovo brano riprende il suo viaggio in musica tornando alle origini, alle parole, al rap. Il singolo è una riflessione sulla vita, sulla modernità e su se stesso. Metriche serrate e dirette per potersi raccontare, farsi guardare dentro e mettere la propria arte davanti al profitto a tutti i costi, al voler sfruttare ogni pezzo di se stessi, ogni emozione e ogni gesto, non perdersi nell’autocelebrazione e cercare una via d’uscita a un mondo fatto solo di numeri e valore di mercato.

“M’ama non m’ama” è il nuovo singolo di Baby K, brano prodotto da Davide Simonetta e scelto per la nuova campagna Fonzies.

Uscirà questo venerdì in tutto il mondo il nuovo singolo della popstar inglese Sophie and the Giants in collaborazione con il dj e producer tedesco Purple Disco Machine. S’intitola “Paradise”. Il nuovo duetto arriva dopo “Hypnotized” (425 milioni i stream totali, 5 volte Platino ed il brano più suonato in radio in Italia nel 2020) e “In The Dark” (200 milioni di stream, certificato Platino e tra i singoli più suonati lo scorso anno), contenute nell’album del produttore vincitore ai Grammy, Exotica del 2021.

“Due notti a Barcellona” è il nuovo singolo di Giulia Penna (distribuzione Ada Music Italy). Con questo nuovo brano, la cantante romana abbraccia il mondo latin, dando un assaggio di quello che sarà il suo nuovo percorso musicale e i nuovi progetti per il futuro. Il brano è stato da scritto da Giulia Penna, Andrea Blanc e Ernesto Conocchia e prodotto da Gianmarco Grande e Andrea Blanc.

“Giorni sbagliati (Lividi)” (Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services) è il nuovo singolo di Nashley, prodotto da Giordano Colombo. “È un altro spaccato della mia storia – racconta Nashley – Parla dei lividi che certe situazioni, persone e scelte mi hanno lasciato nella vita e che rimarranno per sempre una parte di me. Alla fine mi hanno reso più forte e mi hanno fatto capire che anche dal dolore si impara”.

I Santi Francesi tornano con nuova musica esce stanotte “La noia” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). “Questa canzone per noi è un input, senza troppe pretese, a dare valore positivo alla noia – raccontano i Santi Francesi – La noia ci fa paura. Ora più che mai, dovremmo re-imparare ad annoiarci, a non spaventarci davanti ai momenti di vuoto poiché è proprio in quel vuoto che si può fare ‘esperienza della meraviglia’”.

Esce su tutte le piattaforme digitali “Halleluja” (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Jeson. Prodotto da MDM, mostra ancora una volta il carattere introspettivo della musica dell’artista. Un testo sincero e vivido, che trova il suo climax nell’epicità del ritornello. Il cantautore continua così il racconto del suo progetto musicale, partito da un pezzo d’ispirazione gospel a cui, attraverso “Halleluja”, aggiunge maggiore forza e intensità. Oltre alla potenza del ritornello, infatti, altri elementi centrali nel singolo sono i cori e il tappeto sonoro che rappresenta un perfetto mashup tra i generi elettronico e acustico, grazie all’utilizzo delle chitarre. “Halleluja” è quasi un morphing tra scene musicali. L’intro, intima e spirituale, lascia spazio a una seconda strofa in cui il basso e la parte ritmica regalano all’ascolto un movimento più definito ed energico, per chiudere con uno special riflessivo e, a tratti, passionale.

Dopo la pubblicazione di “Stadio” e “Illumina” feat. Peter White, Cannella torna con “Rompicapo”, singolo che, esattamente come i brani precedenti, ci accompagna alla scoperta del nuovo progetto discografico dell’artista che vedrà la sua pubblicazione dopo l’estate. Nato in studio con Marco Pasquariello e successivamente prodotto da Marta Venturini, “Rompicapo” di Cannella vuole raccontare il conflitto interiore che si sperimenta nei periodi in cui si sta affrontando un cambiamento significativo della propria vita. Il brano vuole descrivere come ogni aspetto, anche il più piccolo, possa tramutarsi in qualcosa di difficile, in un vero e proprio rompicapo, quando la propria quotidianità viene alterata e ci si ritrova teletrasportati in una situazione a cui non si era abituati.

“Dimmi” è il nuovo singolo della cantautrice Ludovique. Il brano, dopo l’esperienza televisiva come giudice del muro di “All Together Now”, rappresenta una rinascita e segna l’inizio di un nuovo percorso personale e artistico di Ludovique, definendo una propria identità originale e autentica. “Dimmi”, è una “revenge song”, una traccia profonda e intima in cui l’artista si mette a nudo ed esprime i propri sentimenti e pensieri per una persona che credeva fosse speciale, trasformando in musica esperienze personali in cui tutti si possono rispecchiare. La canzone, prodotta da Mr.Brux e co-scritta da Martina May e Francesco Sponta, è caratterizzata da un sound che spazia dal pop all’r&b con sonorità che richiamano la drill, in un vortice di suoni e melodie sognanti che risaltano la delicata voce di Ludovique.

Uzi Lvke pubblica “Cantine 2”, fuori per Warner Music Italy. Il brano rappresenta il prosieguo naturale di “Cantine”, l’iconico inno di speranza firmato dal rapper di Corviale fino a pochi giorni fa disponibile solo sulla piattaforma YouTube, ripubblicato da appena una settimana in digitale. Non solo: “Cantine 2” è a tutti gli effetti l’inizio di una saga per Uzi Lvke , che trasporta gli ascoltatori al centro del quartiere in cui è nato e cresciuto, raccontandolo con il suo stile graffiante e una scrittura profonda e personale, diretta e senza filtro.

Alda lancia “Tiger” (Asian Fake/Sony Music Italy). “Il presente è quello che è rimasto di una lesione del passato- racconta l’artista- una ferita cicatrizzata, anche se guarisce, lascia un segno. Rispondere all’odio con l’amore non è facile, specialmente quando dopo averci provato non è stato accolto, ma deriso”.

“Daddy Italiano” è il nuovo singolo di Lolita, disponibile per Island Records/Universal Music Italia. “Daddy Italiano”- in collaborazione con Guè– attinge alle radici più profonde della musica italiana, che fanno parte degli ascolti e dei riferimenti dell’artista, declinandole in una chiave moderna e dal suono internazionale. Nel brano Lolita sfida i canoni più tradizionali della società lanciando un messaggio apertamente provocatorio che vuole esprimere non solo la femminilità ma anche l’emancipazione rispetto ai propri sentimenti. In “Daddy Italiano” l’eccezionale partecipazione di uno dei pesi massimi della scena urban, Guè, con cui la cantante aveva già avuto modo di collaborare durante la sua partecipazione a The Voice.

Il nuovo singolo di Forse Danzica è “Moulin Rouge”: si tratta del secondo capitolo del percorso che porterà alla pubblicazione del primo album del progetto e segue la pubblicazione di “Autocad”. A proposito del brano: “L’atmosfera si fa qui esplosiva, rabbiosa e a tratti scanzonata e ironica, per parlare di tutti quegli errori che commettiamo nella totale consapevolezza di commetterli, che sia andare a letto con i nostri ex o costruire delle ali di cera per raggiungere il sole che ci scioglierà, con il solo obiettivo di compiacerci della punizione inevitabile”.

Una canzone simpatica e ironica per quando si soffre come cani: questa è “Lucia”, il nuovo singolo di Roberto Cicogna, già noto per il suo progetto Oh!Pilot, artista a 360 gradi, attore, regista e musicista, in uscita per l’etichetta francese Aaki Records. “Lucia” è una canzone pop, che ricorda le prime giornate d’estate, con una forte influenza beatlesiana, ma che racconta di un più che classico mal d’amore: “Avete presente quando ci si innamora di una persona che poi finisce con un altro e allora le si scrive una canzone per riconquistarla e per far vedere che si ha un ottimo senso dell’umorismo ma in realtà si soffre tantissimo? Ecco, questo è Lucia”, racconta Roberto.

“Peccato” è il nuovo singolo di Marta Tenaglia, in uscita per Costello’s Records, secondo assaggio del disco che arriverà nel 2023, realizzato grazie al sostegno di Italia Music Lab. “Estate piena, sera appena posata, stordita dal tepore e dalla dolcezza dell’ozio mi sono trovata indifesa mentre il ritornello di Peccato scivolava nella mia mente come un pensiero proibito- racconta Marta- scrivere un pezzo catchy pop è stato divertente, credo lo rifarò”.

La Sad torna con un nuovo capitolo de la “Summersad” e lo fa in grande con “Summersad 4″ insieme a Naska, disponibile in licenza esclusiva Believe.

“Viaggiare” è il nuovo brano di Chris Lavoro. Dopo l’album “In giro” (2021), un disco ‘organico’ registrato con fonti rinnovabili, il cantautore torna con il suo sound sempre contaminato e sospeso tra urban e folk-oriented e questa volta si avvale della produzione di Matteo Cantaluppi, una delle figure di spicco del panorama pop italiano (Tommaso Paradiso, Ex Otago, FASK). L’animo più acustico e naturale si incontra così con il lato più urbano del produttore milanese, dando vita a un pezzo dal sound fresco e aperto, un brano in cui è normale mescolare parole in italiano, inglese e spagnolo, un brano in cui è naturale muoversi fra echi di Franco Battiato e groove à la Phoenix e, con leggerezza, guardare orizzonti nuovi.

Esce per Maciste Dischi e distribuito da ADA Music Italy, “Pampero”, il nuovo singolo di Mox. Dopo “Dentro la mia stanza” e “Sale” continua il viaggio introspettivo dell’artista con un brano dove sonorità disco retrò accompagnano la penna poetica del cantautore, dando vita a un elegante racconto romantico e nostalgico.

“Questa città” è il nuovo singolo della cantautrice fiorentina Diomira, fuori per Zoo Dischi e distribuito da ADA Music Italy. Il brano si apre subito con il ritornello, che rivela la voce morbida e avvolgente di Diomira: “Questa città”, attraverso il testo semplice ma profondo e grazie all’immediatezza dell’arrangiamento, descrive in modo efficace il senso di isolamento provato dall’artista durante un periodo difficile e il calore del conforto che deriva dall’aver condiviso le proprie ansie con un’altra persona nella stessa situazione di incertezza e blocco emotivo.

“claudia!!“ è il nuovo brano del cantautore e polistrumentista Itto, fuori per Uma Records e in distribuzione Sony Music. “claudia!!“, scritto e composto insieme a Pietro Celona, è un brano indie rock leggero, con un ritornello che entra subito in testa, perfetto per essere cantato a squarciagola nelle notti estive. Il testo immediato, fresco e autobiografico, insieme all’energia contagiosa della base, ci catapulta nel mondo (un po’ tra le nuvole) del versatile cantautore e polistrumentista torinese, sempre spontaneo, nostalgico, colorato dal romanticismo e dall’autoironia.

“Parole” è il nuovo singolo di Matís.“Quante volte ti è capitato di vivere qualcosa di profondamente bello, ma che per quanto tale, allo stesso tempo, abbia rappresentato una situazione di dolore?”. Proprio da questo, nasce il brano “Parole” che parla di quanto è difficile lasciare andare qualcuno a cui si tiene, per quanto quella persona possa far male. Così, alle volte, per semplificare le cose, la soluzione più semplice sembra essere scappare via senza guardarsi indietro.

“Dinamite” è il nuovo singolo di Nicolò Carnesi, il primo estratto che anticipa il suo prossimo album d’inediti. Autore ironico e disincantato, Carnesi firma una ballata esistenzialista dal gusto volutamente retrò, un bilancio degli ultimi anni in cui delusione e felicità personale si scontrano con le grandi problematiche che hanno condizionato la società, dalla pandemia ai conflitti bellici. “Dinamite” è un piccolo viaggio introspettivo e malinconico che conferma ancora una volta le capacità di scrittura di uno dei nomi più ispirati della nuova generazione di cantautori italiani.

“Se ti va” (Maionese Project) è il nuovo singolo di Mazzini. Il brano è la presa di coscienza di una storia d’amore che sta nascendo, durante il ritorno in macchina da una domenica al mare. Il testo descrive quella voglia di fare l’alba con la persona seduta sul sedile di fianco, di cui ci stiamo innamorando, e della paura che si prova prima di scoprire se il desiderio sarà ricambiato. La canzone è una ritmata traccia indie pop basata su un sottofondo di synth e di un arpeggiatore di basso che “muove” l’atmosfera, in cui si inserisce una batteria molto incisiva sui ritornelli. La voce, “metallica” e “asciutta” sulle strofe, è arricchita dai cori sui ritornelli ed “esplode” in un cantato liberatorio sul finale.

“Ragazza a modo” è il nuovo singolo di Ida Altrove feat. Fabrizio Bosso. Il brano, prodotto da Core e distribuito da Sony Music Italy, descrive una ragazza che ha una doppia personalità: una fragile e un’altra più spavalda e irriverente. Il singolo, con contaminazioni jazz e il featuring di Fabrizio Bosso, vuole rimandare anche ad un riferimento di una “ragazza a modo”, oltre che per i modi di fare anche per i “modi” delle scale musicali caratteristiche della teoria jazz come anche nel passaggio testuale cambia subito quel tono. La canzone racconta di una relazione nascosta nella quale la ragazza non trova più il suo posto e nel ritornello parla di un cuore rotto in maniera molto allusiva proprio per continuare e sottolineare questa duplice personalità. “Sei la piega imperfetta che prende la vita perfetta di una ragazza a modo” è il fulcro di un testo che vuole far comprendere che quasi sempre sono le imperfezioni a farci innamorare e renderci perfetti.

“Genkidama”, in arrivo per il collettivo Terzo Occhio e ADA Music Italy, è il nuovo singolo di Light D’Orange, rapper e producer toscano, che – ne sono esempio i 33 singoli pubblicati nel corso del 2021 per otto mesi, uno a settimana – ha moltissimo da raccontare. Il brano sfoggia una sonorità pop ricercata e futuristica, seppur sempre fedele alla vena urban che lo contraddistingue. Co-prodotta con Bravo, Bravissimo, “Genkidama”racconta i desideri di una generazione che “sogna il mare dal computer”, la voglia di scappare ma senza togliere il pigiama.

I DISCHI

Il duo romano Gbresci pubblica il primo album “Giochi Stupidi” (Border Records). Le 11 tracce sono una lunga colonna sonora carica di delusione e amarezza verso un mondo freddo e ostile, a cui si contrappone la dolcezza dei rapporti interpersonali e la forza della creatività. Partendo da esperienze vissute in prima persona: da riflessioni dopo un rave, cadute da rupi nel deserto, giornate vuote durante il lockdown, Gbresci tracciano un affresco sulla quotidianità urbana di chi sta entrando nel mondo lavoro, sta cambiando il modo di vivere la quotidianità e le amicizie in una Roma benedetta e maledetta allo stesso tempo. L’impianto musicale di Gbresci risente di diverse influenze: attitudine post rock, sound aspri, metodicità pop lo-fi e flussi elettronici, assecondano i momenti di rabbia, le cadute nella tristezza, i barlumi di speranza di questo collettivo così estroso ed espressivo.

“Gara 7” è il nuovo album firmato dal rapper palermitano Johnny Marsiglia, fuori per Atlantic/Warner Music Italy. Nell’album troviamo le collaborazioni diMezzosangue, PostNebbia e Davide Shorty, oltre ai nomi emergenti di JSN, Thoé e Nio.

“Principe”, è il nuovo EP di Daytona KK interamente prodotto da Beak on The Night, esce per Virality distribuito da ADA. 5 tracce con ospiti come Goldie KK, Sapobully, Franco126 e Gianni Bismark. Il rapper classe 1994 in questo EP rilancia il suo stile in cui lo street rap e il linguaggio esplicito si fondonoad atmosfere emotivee a versi introspettivi. Anche grazie alle produzioni musicali di Beak on The Night, che ha una cultura musicale trasversale, il risultato è un mix tra soundcloud rap e trap conproduzioni in cui domina l’irrequietezza ealtre più distese.

Sklero pubblica “Player”. Quarto album del piemontese che oltre a essere rapper è anche tatuatore e in entrambi i casi è molto influenzato dalla cultura chicana. Distribuito da Believe.

“Cose Da Discutere” è l’EP d’esordio di Inverno, un lavoro autobiografico scritto quasi interamente da lei con l’aiuto di Vincenzo De Fraia, produttore del progetto e con la collaborazione di Alessandro Alo Casini. L’Ep affronta il complicato universo delle relazioni, raccontando un’esperienza vissuta in prima persona dall’artista. Otto tracce che descrivono amore intenso, a tratti tossico, concentrandosi sul delicato tema della salute mentale e sui problemi che si creano quando viene trascurata. Inverno parla apertamente del suo rapporto con l’ansia e la depressione, del mancato amore per se stessi, dell’accettare i propri problemi e limiti e della terapia. “Cose Da Discutere” vuole essere un porto sicuro per tutte le persone che si sono sentite sole nella loro mente, che non si sono sentite rappresentate nella musica e nel dolore.

Chiara Grispo pubblica il suo ep “XOXO” (MilleCFA/Artist First). Sette tracce, ognuna delle quali ha molteplici influenze ed è stata scritta in diverse fasi di questo ultimo anno.

“Le Deva – Acoustic Sessions” (distribuzione Ada Music Italy) è il nuovo EP de Le Deva, il trio pop composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Verdiana Pompa. L’EP contiene le versioni acustiche di tre brani, ognuno con un proprio significato e legato a un momento particolare della carriera del trio: “Un’altra idea”, che ha dato il via ufficialmente all’avventura de Le Deva nel 2017; “GiuraGuida”, il brano con cui Le Deva sono tornate sul mercato musicale la scorsa estate e “Fiori su Marte”, presentato in gara a Una Voce per San Marino, sfiorando la vittoria classificandosi al secondo posto e vincendo il premio OGAE per il miglior brano eurovisivo. Tutti i brani sono stati arrangiati da Francesco Capparelli e Verdiana Zangaro e mixati presso lo studio di registrazione Tape Lab.

“Non è solo rumore” è il nuovo EP di IGI, in uscita per Futura Dischi. Il disco è stato anticipato da una serie di teaser postati sui canali social dell’artista che hanno definito la misura emotiva e visiva del nuovo progetto musicale. L’EP segna l’episodio più intimo del percorso di IGI, seppur breve e ancora tutto da scrivere. È un progetto nato per sfogo, è senza filtri, pieno di verità. La focus track dell’EP è la title track “Non è solo rumore” feat. WISM. Un brano in cui IGI vuole far capire a chi gli sta intorno che la musica che scrive non è solo un rumore, ma un qualcosa di molto più profondo ed emotivo, spiegandolo in primis dicendo ciò e poi facendogli una dedica d’amore: “Non accetterò di perdere chi voglio bene, voglio andarmene per primo e mai vedervi cenere”. Brani diretti, spontanei, come solo quelli che nascono da scene ed emozioni di vita vissuta sanno essere. Per IGI non è mai stata solo questione di “rumore”: c’è tutto il resto, ora da condiidere e farlo diventare di tutti.