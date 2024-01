A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (19 gennaio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Scopri i brani e i progetti in arrivo.

I SINGOLI

Anna ritorna con il primo brano dell’anno “I got it”, che inaugura la nuova era discografica dell’artista. Il pezzo è scritto dalla stessa Anna e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats. Un brano rap diretto e incisivo all’insegna del ‘self-empowerement’, il cui videoclip è stato girato da una troupe americana e vede Anna muoversi per le strade di New York, uscire da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggiare outfit sgargianti. L’artista si trovava nella Grande Mela per un’occasione speciale: Anna sarà infatti rappresentata negli Stati Uniti dalla Republic Records (parte di Universal Music Group), “casa” di alcune fra le più luminose star della musica mondiale come Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift.

“Dove te ne vai” è il nuovo singolo di Margherita Vicario, su tutte le piattaforme digitali e in radio pvia Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade. Il brano, che va a completare l’EP “Showtime” con i già editi “Ave Maria”, “Canzoncina” e “Magia”, è intriso di un amore dolce, passionale, struggente e nostalgico che, con la produzione di Dade, si mostra come un tumultuoso, coinvolgente e infuocato canto d’amore.

S’intitola “Metto il Mondo In Pausa” il secondo singolo del producer multiplatino Lolloflow, in uscita per Flamingo Management con distribuzione ADA Music. Con questa canzone il producer e cantante romano snocciola i contrasto interiori che si possono vivere nei rapporti di coppia e nei rapporti sociali in generale. Il titolo è semplificativo della necessità di una pausa per staccare la spina, una pausa per ricaricare le pile, una pausa per non rimanere imbrigliati in contesti che ci soffocano e che ci stanno stretta, sperando di vivere rapporti più sani. Lolloflow racconta tutto questo su un brano dalle ritmiche in 808 trainanti e in uno stile in cui si incrociano sonorità urban trap ed hyperpop.

Valerio Mazzei torna con “Unica stronza”, il nuovo singolo pubblicato con Artist First. Punto di riferimento della “Generazione Z”, Valerio Mazzei, continua a parlare delle proprie emozioni con un brano dalle sonorità indie pop e un sound fresco e generazionale. “Unica stronza” racconta una storia d’amore che sembra essere finita, ma che per Valerio rappresenta una ferita ancora aperta.

Dada’ pubblica “Doce doce”. Il brano, di cui l’artista ha curato anche la produzione, rielabora, nella parte del ritornello, lo storico jingle del Caffè Kimbo. “Doce doce” è insaporito dall’inconfondibile atteggiamento sensuale e ironico di Dada’, che “sciuè sciuè” (“veloce veloce”) inventa un mondo fantasioso retrofuturista, che ha come protagonista il caffè e l’animus partenopeo. Un sound psichedelico incatenato a ritmi frizzanti, una miscela di sonorità innovative, calde ed ipnotiche accompagnate da lyrics rigorosamente cantate in dialetto napoletano, ormai diventato marchio di fabbrica del percorso artistico e musicale dell’artista.

Shori pubblica su tutte le piattaforme digitali per Epic Records Italy / Sony Music Italy “Prospettiva”, il brano che ha presentato e con il quale ha vinto l’ultima edizione di Area Sanremo, classificandosi tra i venti finalisti degli oltre 700 partecipanti. “Prospettiva” è un pezzo evolutivo che rappresenta il sequel più naturale possibile di “Aria”, l’ultimo brano pubblicato da Shori. Se quest’ultimo parlava di una ricerca soffocante, in “Prospettiva” Shori raccoglie quello che ha seminato: “Prospettiva” è uno spiraglio di luce che mostra una consapevolezza maggiore di sé stesso sia a livello personale che musicale, è un grande segnale di come l’arte possa stimolare l’artista ad una crescita costante, tra gli alti e i bassi che compongono la vita. Scrivere questo pezzo ha aiutato Shori a non rimanere chiuso in se stesso e a trovare l’aria attraverso il dialogo, quello vero.

Esce in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Lover’s wall”, il nuovo singolo dei SeinInlove, band romana capitanata da Camilla Ciminelli. Dallo stesso giorno sarà disponibile sulle piattaforme digitali l’album d’esordio “Have you, have found God?”. Il brano presenta un testo in cui frammenti dell’Ars Amatoria di Ovidio sono sostenuti da un tappeto di chitarre anni ’80 che ad un certo punto esplodono in un muro di suono pieno di noise e urla, tipici di un incendio di fine anni ’90. “Lover’s wall” è il secondo singolo estratto da “Have you, have found God?”, il disco d’esordio della band disponibile sulle piattaforme digitali e su tutti in digital stores dallo stesso giorno.

“muschio” è il titolo del nuovo singolo di Atarde. Il brano è prodotto da Marco Bergamini degli YuZu e coscritto con il contributo di Enea Omicini (Enea) e Daniele Razzicchia (D’Amore). “muschio” (Pezzi Dischi/Island Records) descrive quella sensazione di smarrimento e imbarazzo che scaturisce da un incontro casuale con una persona molto importante per noi che a causa di varie vicissitudini della vita non vediamo da molto tempo. Un brano – dalle sonorità pop leggere, ma che strizza l’occhio anche all’elettronica – che ci riporta con la mente a un legame stretto ormai andato perduto, ma ancora capace di smuovere qualcosa dentro di noi.

Ad accettare il guanto di sfida per ladecima puntata di Canova Gameroom sono stati i Fuckyourclique, che entrano negli studi di CanovA per realizzare insieme il brano “No Sex” (Columbia Records/Sony Music Italy). Un pezzo rap con sonorità latine che riesce a trasmettere appieno l’irriverenza che caratterizza il collettivo romano. Nel brano si parla di giovani, sesso, voglia di fare successo, il tutto con un linguaggio unpolitically correct, che contribuisce ad aumentare la spregiudicatezza e l’unicità della traccia.

“Cimitero”è il singolo con cui Bartolini torna a pubblicare nuova musica – dopo aver affiancato in tour Lil Kvneki (Psicologi) nel corso del 2023 – e anticipa il suo terzo album. Il brano ha un mood agrodolce e si fa ascoltare con leggerezza, pur parlando della scomparsa prematura del padre (“io non avrei dovuto mai lasciarti solo in quella stanza (…) quel cimitero si è preso una parte di me” cit.).

“Lame e Collane” è l’ultimo sguardo audace e poco filtrato di Tripolare sulla realtà contemporanea. È la sfida più punk che ci possa essere: quella di rimanere fedeli a se stessi in un mondo violento che troppo spesso mette alla prova la nostra autenticità. “Lame e collane” (Sugar) è il titolo del nuovo singolo del cantautore e produttore napoletano. Il ritmo incalzante e l’ossessiva ripetizione del titolo nel testo non sono altro che il continuo e sofferto tentativo di innescare una comunicazione, sedimentare un linguaggio pur mantenendo il carattere criptico.

Dopo la hit “Ladada”, singolo di debutto con cui la popstar Claude ha scalato le classifiche in più di 15 paesi europei, Top 5 tra i più grandi successi olandesi mai pubblicati, e dopo il follow up “Layla”, per il ventenne artista multilingue, è ora il tempo di inaugurare il 2024 con nuova linfa musicale: arriva l’ultimo singolo “Écoutez Moi” (Label Time Records/Distribuzione Believe).

“In una foto”(Honiro Label) è il singolo che svela un ulteriore tassello del nuovo album di Cannella in uscita a marzo. In questo brano Cannella descrive, tramite un simbolo immortale come uno scatto, tutti quei momenti indelebili che caratterizzano il legame che ci tiene uniti a qualsiasi luogo, persona o periodo dal quale il destino deciderà di allontanarci, raccontando quindi l’importanza di immortalare quei momenti che non vogliamo si confondano tra i soliti ricordi sbiaditi.

“Candeline” è il nuovo singolo del rapper e cantautore napoletano Ugo Crepa, che vede la collaborazione di Ghemon. Prodotto da foolviho & Alessandro Rase, il singolo nasce dalla volontà dell’artista di rendere speciale il giorno del compleanno di una persona cara con una dedica spontanea e sincera, non scontata, attraverso le proprie armi migliori: la penna e la voce.

“Il Cielo di Londra” è il nuovo singolo di Romeo, in uscita per Leave Music. L’artista d’origine siciliana, che si è fatto conoscere per il percorso con Drill a Sanremo Giovani e il singolo “Occhi Nuvole”, rimasto nella playlist Scuola Indie di Spotify diverse settimane, mette a punto una ballad urban pop sincera e malinconica, dedicata alla fine di un amore. “Il Cielo di Londra” descrive il momento esatto in cui si capisce che è necessario lasciarsi andare, restituirsi vestiti e promesse, e intraprendere un nuovo percorso, lontano l’uno dall’altra. È un abbandono ma non una perdita: restano i ricordi e restano i pensieri, restano perfino i colori che irrompono inaspettati nel quotidiano quasi fossero i riflessi del sole dietro le nuvole nei cieli di Londra. I sentimenti bui descritti dal testo, tra senso di colpa, stupore e amarezza, si mescolano ai suoni pop della scuola più indie e low-fi, trovando l’ossigeno di cui avevano bisogno. E nella bocca rimane solo dettagli l’inguaribile rimpianto per un amore che avrebbe potuto sopravvivere ma ad un certo punto si è incrinato irrimediabilmente.

Arriva su tutte le piattaforme streaming e in radio per Marche di Fabbrica “A proprio tempo”, nuovo singolo di Laplastique, cantautrice marchigiana in bilico tra musica e filosofia. Il brano parla di una linea che si spezza: un canale di comunicazione che si divide in due ramificazioni interne, rivolte verso direzioni opposte. È il racconto di una coscienza che raggiunge e riconosce sé stessa, facendosi (auto)coscienza infelice del proprio luogo abituale, che trova il coraggio di abbandonare tramite una presa di posizione. La frattura del brano è segnata nella musica da una discontinuità ritmica: i primi versi delle strofe iniziali in 5/4 e tutto il resto in 4/4.

“Bandiere” è il nuovo singolo dei Denny Music prodotto da Molla e Tullio Ciriello e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, distribuito da Ingrooves. Il brano del collettivo di artisti baresi che trovano nella musica il modo per esprimere le proprie emozioni è un inno indie-pop di quelli perfetti per essere ascoltati soli in macchina, come un bimbo che gioca al telefono senza fili. Parla del sentirsi soli, di credere in qualcosa, di un messaggio che si vuole far arrivare a qualcuno urlandolo nel cielo, è da solo e di quanto sia difficile fidarsi della gente. Il brano verrà presentato in TV su Rai 2 il 23 gennaio nel corso del programma “Viva il Videobox”.

“Tutte le tue bugie” è il nuovo singolo di Remmy prodotto da Fallen, disponibile distribuito da The Orchard. Il nuovo brano rafforza la visione saddeton (sad raggaeton) di Remmy centrata sul contrasto tra due mondi: quello latino, ritmico e ballabile, e quello del cloud rap, intimo e romantico.

“Anima” è il nuovo singolo di Leon Faun, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Il giovane rapper torna con un brano che dimostra le sue capacità di scrittura, dopo essersi affermato come uno tra i talenti più promettenti della nuova scena grazie ad un immaginario innovativo ed inedito. Prodotta da False, “Anima” nasce dal racconto di uno dei momenti cardine vissuti dall’artista in prima persona: Leon Faun parte dalla riflessione sull’intangibilità dell’”anima”, descritta nel brano come una femme fatale che seduce, sfugge per poi tornare, un movimento costante che lo lascia impotente di fronte ai suoi ricordi.

“Karitè” è il nuovo singolo di Edonico, disponibile per Warner Music Italia. “Karitè” rappresenta un nuovo tassello dell’universo musicale dell’artista che pone l’accento sulla forza della sua scrittura. Il brano rievoca una storia di amore che sta volgendo alla sua conclusione attraverso immagini evocative e malinconiche dai contorni sfocati, ricordi del passato che l’artista trasforma nel brano in suggestioni poetiche creando un quadro dal potente impatto emotivo. A fare da cornice alla delicatezza della penna di Edonico e al suo timbro vocale unico, la produzione dei B-Croma che unisce magistralmente il mondo cantautorale all’universo dell’elettronica.

“18+” è il nuovo singolo di Giovanni Ti Amo, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Pulp Music/Virgin Music. Giovanni torna alla tematica principe delle sue canzoni, il racconto estemporaneo di incontri amorosi, fugaci e intensi, ritratti nei suoi angoli più intimi e specifici: il corteggiamento, le sbandate e tutte quelle quasi invisibili sfumature che si susseguono quando ci si innamora, la paura di scoprirsi vulnerabili e il tentativo di mascherare la propria fragilità all’altro. 18+ è una traccia figlia della spensieratezza di un periodo di fine estate, nata da una frequentazione sentimentale che ha ispirato le immagini del testo e le sonorità della produzione, curata da Winniedeputa, in cui a fare da protagonista è sempre la chitarra.

“Instabile” è il nuovo singolo di Giame, disponibile su tutte le piattaforme digitali per M.A.S.T. / Believe. Nel panorama della musica italiana contemporanea, Giaime si è distinto per la capacità di esplorare tematiche complesse ed attuali, superando i soliti schemi e lasciando un’impronta personale. “Instabile” rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera del rapper e cantante. Il brano è un racconto intimo e onesto di una battaglia interiore, un viaggio attraverso le difficoltà che derivano dall’instabilità emotiva. Il testo pone l’accento sui pericoli delle dipendenze, di portare la propria esistenza al limite, evidenziando le conseguenze distruttive che queste possono avere sulla vita di una persona e sulla percezione di se stessi. Prodotta da Chakra e The Ceasars con sonorità più crude e street rispetto ai singoli che l’hanno preceduto, “Instabile” parla a chiunque abbia provato almeno una volta nella vita un senso di inadeguatezza, il timore di non riuscire a realizzarsi e a sopravvivere alle sfide che la vita quotidianamente ci pone davanti.



“Bella Storia” è il nuovo singolo di Assurditè, disponibile per M.A.S.T./Believe Digital. La penna di Assurditè racconta, con una scrittura dolce e malinconica, una grande storia d’amore, quella dell’ultimo matrimonio sulla terra, le uniche due persone rimaste unite tutta la vita. La giovane artista in “Bella storia” descrive il sentimento tra due amanti come qualcosa di puro, dove il semplice sguardo reciproco diventa un privilegio per entrambi. È un amore da proteggere e coltivare, un’oasi di perfezione in un mondo spesso imperfetto. Questo nuovo brano ci introduce nel concept del nuovo percorso, dove Assurditè veste i panni di una giornalista, scrivendo nel 2124 dei temi che anche oggi fanno parte del dibattito pubblico, immaginandosi come potrebbero mutare i punti di vista rispetto alle direzioni prese oggi. Assurditè riesce nell’impresa di catapultarci nel futuro, per farci pensare a quello che saremo, invecchiando in un attimo le nostre convinzioni e contraddizioni.

“Santo” è il nuovo singolo dei Fuera. Dopo “Mariposa”, pubblicato a ottobre, prosegue il percorso di evoluzione della band che mescola suoni e atmosfere, attraverso un songwriting ricercato tra elettronica sperimentale, atmosfere IDM e ambient. “Santo” racconta un momento di transizione e addio, un “attimo di V” – la V può essere intesa come vita, verità o vergogna – in cui ci si sente coinvolti dal cambiamento. Santo fotografa e immortala la consapevolezza che la separazione è ormai necessaria per poter andare avanti. La speranza di liberazione, unita alla inconfondbile ballabilità della musica dei Fuera, contribuisce a rendere Santo un brano leggero ma al tempo stesso malinconico, in cui scavare e leggere tra le righe per poterne cogliere ogni sfumatura, ma anche godersi il pezzo senza troppe domande.

“Aurora” è il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia, disponibile per Mondadori Media: un viaggio di emancipazione alla scoperta di se stessi. Leonardo Lamacchia torna dopo quasi due anni con un inno di crescita personale: al testo, fatto di immagini vivide (co-scritto con Francesco De Maria), è cucito sapientemenete insieme l’arrangiamento e la produzione di DRD (Dario Faini) e Gianmarco Grande, che donano a questa ballad pop un’elegante leggerezza. La voce piena e sicura, da grande interprete, incoraggia l’ascoltatore ad abbracciare il cambiamento, per imparare ad amare se stessi incondizionatamente, trovando l’armonia interiore.

Disponibile per V4V Records (edizioni Sony/ATV Music Publishing) il nuovo singolo “Che vita di merda” dei Voina, anticipazione del loro nuovo album previsto per fine febbraio. La cover è una citazione alla celebre “Merda d’artista” di Piero Manzoni, una delle opere più irriverenti del ‘900.

“Inferno“ è il nuovo singolo di Arya, disponibile per Uma Records e in distribuzione Sony Music Italy. In “Inferno“, l’anima pop fresca e avvolgente di Arya incontra sonorità elettroniche che elevano le sue verità e i pensieri che le affollano la mente a una dimensione universale e facilmente condivisibile, grazie anche all’immediatezza della sua penna.

“Gelosa” è il nuovo singolo di Criso, disponibile per Zoo Dischi e distribuito da ADA Music Italy. In “Gelosa”, Criso si addentra nelle complessità di una relazione segnata da emozioni intense e contrastanti: il testo descrive in modo vivido i sentimenti provati da e per una ragazza profondamente innamorata, ma che sa esprimere il suo affetto solo attraverso una gelosia morbosa. Il mix vibrante di sonorità pop e funk contrasta con il tema di fondo della possessività e dell’insicurezza, che esplora le complessità dell’amore e le sue sfumature più tumultuose.

“Ed è subito era” è il nuovo brano di Chris Lavoro. Dopo “Viaggiare” e “Proteggimi”, il cantautore torna con un brano dal sound contaminato da diverse influenze: dagli anni ’70 di Lucio Battisti a un sound più moderno à la Beck e Phoenix, in un ideale punto di incontro tra poesia e romanticismo, tra malinconia e serenità. Interamente suonato e prodotto dal cantautore, mixato da Marco Barusso (Eros Ramazzotti, Coldplay) e masterizzato da Giovanni Versari (Franco Battiato, Muse), ’’Ed è subito era’’ prende spunto dalla nota poesia di Quasimodo per descrivere quel momento in cui riusciamo ad accettare il tempo che passa e lascia dietro sé qualche traccia dolorosa (‘’Dicono il tempo è la sola cura’’) per vivere in un dimensione presente (‘’Il momento è qui e ora’’) anche se può farci un po’ storcere il naso (‘’E mi manda un po’ in para’’) è solo passato del tempo (‘’Ed è subito era’’).

I Feelbacks pubblicano “Prova ancora”, il nuovo singolo per Uma Records e Sony Music Italy. Il brano parla di sogni e di obiettivi, degli ostacoli che la vita ci pone nella strada verso la realizzazione. Normalizza il fallimento e la perdizione come momenti volti non a fermarci, ma ad andare avanti con determinazione e a cambiare strategia per dare luce ai sogni che nascondiamo nel buio. I classici mini breakdown e le chitarre distorte dei Feelbacks incontrano le batterie elettroniche e i synth, in questo nuovo inizio in lingua italiana per la band romana.

Dopo “Papi”, pubblicato a novembre, Darrn torna con “Nobody”, il nuovo singolo disponibile per M.A.S.T./Believe Digital. Con questo brano continua il viaggio introspettivo di Darrn inziato il precedente. Il nuovo brano cela il suo vero significato dietro una metafora: sebbene sembri parlare d’amore, raccontando le intenzioni dell’artista nei confronti di una donna, in realtà descrive il rapporto conflittuale con se stesso e l’amore ritrovato dopo periodi bui.

“Fantasmi” è il nuovo singolo di Alek per Gorilla Records. In questo brano la giovane cantautrice racconta gli strascichi di una relazione sentimentale arrivata al suo capolinea ma in cui persiste la dinamica di chi scappa e chi rincorre. Nel testo Alek parla in prima persona e dà voce a una ragazza in cui sono vive la speranza e l’attesa di un ritorno, anche sel’altra persona si sta allontanando sempre di più. Da qui nasce il titolo del brano, “Fantasmi”, che sintetizza questa presenza inafferrabile in grado di creare solo dei tormenti.

“Ollè Ollà” è il nuovo singolo di Gale per CutCombo Recordscon distribuzione Believe. In questo nuovo brano, il rapper classe 2002 riaffrontail tema della strada ma in un modo diversorispetto al precedente singolo “Wesh”, perché questa volta Gale nel testo parla di come si stia costruendo la sua vita da sé e punti ad arrivare in alto contando solo sui propri mezzi e sul supporto della sua compagnia multietnica, con cui condivide iltempo libero fuori casa. La produzione musicale del brano, dal ritmo sostenuto, è stata realizzata da RT e BPOLO.

I DISCHI

“Benedicion” è il primo atteso album di Boro, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato disco fisico. Letteralmente dallo spagnolo “benedizione”, il titolo nasce da una parola dal valore simbolico scelta per caratterizzare questo disco che mette insieme alcuni tra i più grandi successi del rapper e cantante torinese e 7 inediti, una panoramica a 360° del percorso di Boro ad oggi. Quindici tracce che affrontano diverse tematiche – dall’amore a banger più spiccatamente street, passando per episodi estremamente intimi e personali – immerse nello sfaccettato universo sonoro dell’urban latin.

In “Benedicion” Boro dimostra di saper declinare coerentemente i canoni della musica latina con stilemi tipicamente italiani, approcciandosi con credibilità a un mondo – quello del reggaeton e i suoi sottogeneri – che riscuote sempre più successo nel pubblico nazionale pur subendo pregiudizi e stereotipi.

“Cuperose” è il nuovo omonimo album di Cuperose, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale per La Tempesta Dischi, distribuito da Believe. Anticipato dai singoli “Sospeso”, “Abitudine” e “Sottovoce”, il nuovo disco combina influenze elettroniche e shoegaze ad un contesto cantautorale per prendere consapevolezza delle proprie colpe ed accettare la lontananza all’interno delle relazioni, diventando un manifesto musicale del progetto del giovane artista siciliano, come un grido nella speranza di poter esserci ancora per un altro giorno, ma con la prospettiva di scomparire subito dopo.

“Dreamcore” è il nuovo album dell’Officina della Camomilla, in uscita per Hachiko Dischi in distribuzione ADA Music Italy. Un ritorno importante quello dell’Officina della camomilla, con nuove idee e con la stessa voglia di raccontare con la propria poetica unica, dolce e surreale, allucinata ed evocativa, istantanee di vita senza retoriche tronfie o velleità di giudizi universali. “Dreamcore” è un compendio di tutto ciò che è stata ed è L’Officina della Camomilla. Un mondo variopinto, un teatro di contrasti e personaggi stravaganti, una costellazione di immagini giocose e violente.

“La band” è il disco d’esordio dei Bengala Fire: la band trevigiana che si è distinta a X Factor 2021 nel roster di Manuel Agnelli pubblica il primo full length di inediti prodotto da Rodrigo D’Erasmo e Daniele Tortora. 12 tracce che riassumono perfettamente le loro passioni e i loro interessi: un viaggio rock and roll attraverso le periferie delle nostre città, tra passato, presente, personaggi immaginari e sentimenti contrastanti. Anticipato dai singoli “Matador, “Bobby Eroina” e “Serenissima Malcontenta”, “La band” è a tutti gli effetti un punto di partenza: rappresenta il definitivo passaggio dei Bengala Fire all’italiano, dopo un ricco percorso in inglese, ed è la sintesi dell’esperienza live maturata in 13 anni d’attività. 12 canzoni nate da riff o melodie, suonate e risuonate in studio, e diventate canzone solo in un secondo momento: e se dal lato musicale troviamo chiari riferimenti al punk ‘77 inglese, dal punto di vista testuale ci sono tutte le osservazioni, le letture, i film, i videogiochi e gli ascolti che hanno rappresentato la quotidianità della band negli ultimi due anni. In “La band” vivono personaggi in cerca di risposte, sogni infranti, quartieri assopiti, bombe ed eclissi.

“Inutile” è il disco d’esordio di N*O*Y*S*E, musicista, cantautore e storico chitarrista dei Punkreas, in per l’etichetta Rivertale Productions: una costellazione di brani personali, quasi privati, dalle sonorità inaspettate e variegate, lontane e allo stesso tempo vicine al percorso dei Punkreas. Un disco comunque con indole punk, sicuramente rock alternative, con contaminazioni funky, reggae e qualche spruzzata di elettronica.

“Eterno al Lotto“, il nuovo EP dei MOLTObELLO, in uscita con distribuzione Artist First. Il tempo come una linea più o meno invisibile da superare. Poi c’è il tempo dei ricordi, quello del “per sempre”. Il tempo che cambia all’improvviso tagliando come burro le fasi della vita, facendoci ritrovare nella confusione dell’età adulta, in bilico tra i sogni da alimentare ancora e la normalizzazione della quotidianità. I MOLTObELLO tornano con un EP dal sound fresco, in cui passato, presente e futuro sono assoluti protagonisti.

“A.M.E.N.” è il nuovo album di Oyoshe, rapper e producer napoletano. Il disco esce per due etichette indipendenti, Magma Music e Time 2 Rap ed è stato anticipato dai singoli “Txttxppxst” e “Bestia”.”A.M.E.N.” acronimo di “Al Mondo Esistiamo Noi”, è un album hip hop che spazia tra sonorità classiche e contemporanee, atmosfere riflessive ed emotive ma anche rabbiose e trascinanti, e si rifà a una delle caratteristiche fondamentali del rap: mandare un messaggio. Il rap di Oyoshe è uno specchio della sua vitae l’impegno ne fa parte vistala sua costante attività incampo sociale,in particolare i laboratori hip hop che svolge nelle carceri minorili, nelle scuole e nei paesi afflitti da gravi disagi come la striscia di Gaza(a cui ha dedicato il brano “Bestia”). In “A.M.E.N.” Oyoshe racconta soprattutto le sue esperienze di vita, passando da rime in dialetto napoletano ad altre in italiano, tra citazioni cinematografiche e letterarie, metafore e storytelling. Se il flow brilla per espressività, la metrica si fa notare per la complessità, d’altronde Oyoshe ha fatto tanti anni di gavetta nell’hip hop e, oltre a essersi guadagnato il rispetto dell’ambiente, ha affinato sempre di più la sua tecnica.Gli ospiti di “A.M.E.N.” sono Speaker Cenzou, Livio Cori, Lucariello, Kiave, Luca Spenish, Drimer, Fabio Musta, Dj Snifta e il rapper americano Copywrite.