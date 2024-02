A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (23 febbraio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi il nuovo brano di Mace con Salmo e centomilacarie.

I SINGOLI

“Non mi riconosco ≠ ” è il nuovo singolo di Mace con Salmo e centomilacarie, in uscita per Island Records / Universal Music Italia. Quest’ultimi due si confrontano nel brano con temi universali, dalla ricerca della propria identità allo scontro con i propri mostri interiori, mettendosi a servizio della visione artistica estremamente sfaccettata del producer, un prisma in cui i riferimenti musicali -provenienti da una moltitudine di mondi- comunicano con esplorazioni visive, sensoriali e spirituali, elementi alle fondamenta della sua estetica. La produzione segue le impronte di un brano trasformativo, una traccia che continua a evolvere: si apre con gli accordi nudi di un pianoforte, si sporca con i feedback graffianti e profondamente evocativi di una chitarra, acquisisce tensione ed energia con una linea di basso incalzante – suonata dallo stesso Salmo-. Nelle sonorità minimali scelte da Mace, ridotte all’osso per dare luce al timbro vocale che diventa a tutti gli effetti uno strumento, riverberano i due diversi racconti e intensità degli artisti.

Stabber è pronto a pubblicare il suo producer album. Il produttore non ha svelato ulteriori dettagli, ma ha deciso di regalare un assaggio di questo lavoro con “non odiare mai”, brano inedito in uscita a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali per Virgin Music/Universal Music Italia. Con lui, si riunisce per la prima volta sulla stessa strumentale un inedito trio di artisti romani, tre pesi massimi della scena urban e rap del nostro Paese: si tratta di Coez, Gemitaiz e Noyz Narcos. Nel brano, bassi distorti e sintetizzatori dilatati creano il tappeto musicale perfetto per un brano notturno, sexy e ruvido allo stesso tempo il cui significato profondo è esplicitato nel titolo stesso: una street ballad che unisce il rap più duro al pop internazionale contemporaneo. Si intravedono quelle che potrebbero essere le atmosfere sonore ed estetiche del disco di prossima uscita, oltre ai primi importanti guest.

Niky Savage pubblica “Tekken” Feat. Simba La Rue (Warner Music Italy), un’inedita collaborazione in cui le barre sferzanti dei due artisti arrivano inaspettate come un gancio nello stomaco. L’arrivo della traccia, spoilerata sui social generando immediatamente molto hype tra i fan nei giorni scorsi, è stato confermato da un trailer (https://www.instagram.com/p/ C3nfS_oMnxz/) sui canali di Niky, che non lascia più spazio all’immaginazione. “Tekken” è un pezzo potente pronto a mettere KO chiunque gli si pari davanti. Catapultati dal beat di Blssd in atmosfere da gaming, Niky Savage e Simba La Rue sono pronti per il prossimo round. Andare dritti per la propria strada, sempre: è quello che l’artista sta dichiarando con la sua musica.

“Realness” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo con cui Cecchy continua a raccontare la complessa vita nel quartiere di Ponticelli di Napoli, nel quale è cresciuto. Tra i più incisivi di quelli scritti finora, è un brano in cui il rapper è riuscito ad esprimere la propria voglia di raccontare la realtà così com’è, cruda e “real”. Grazie alle rime incalzanti l’artista riesce a trasportarci tra i vicoli di Napoli, negli angoli nascosti di un mondo troppo spesso dimenticato, dove la strada si mescola alle speranze di chi lotta ogni giorno per emergere. Tutto questo senza mezzi termini o mezze misure: un racconto di verità.

“Bounce” (LA15 distribuito da ADA Music Italy), primo singolo ufficiale di Baronetto, Adriano Moretti, attore, comico e cantante, che arriva sulla scena italiana con un look da broker di Wall Street, un linguaggio “simil-british” e un brano dalle sonorità hyperpop. E senza che ce ne accorgiamo, ritmo e melodie ci ritrovano a canticchiare e chiederci come sia possibile che quel flow e quelle melodie irresistibilmente catchy siano proprio quello di cui avevamo bisogno. Cogliere le tendenze del momento e riderci su è quello che fa Baronetto, diventando immediatamente l’antieroe in grado di sfidare con irriverenza ogni stereotipo e portare alla ribalta un nuovo concetto di coolness.

Dopo un periodo di sperimentazione, in cui si è avvicinata a sonorità e generi musicali diversi, Beba è pronta a tornare alle origini pubblicando il nuovo singolo “Dentro di me” (Epic/Sony Music Italy), un pezzo puramente in chiave rap prodotto da Rossella Essence e Marco Marra. Il brano parla del dualismo che vive dentro di lei, grazie alla metafora della bambina contrapposta alla guerriera e di come queste due “anime” non debbano “lottare”, per stare bene, ma co-esistere. La bambina rappresenta le insicurezze e la vulnerabilità, la guerriera, invece, la grinta e il bisogno di rivalsa. La canzone racconta una vera e propria storia: la sua. Beba ripercorre tutte le tappe della carriera artistica, facendo emergere sia le fragilità, i momenti “bui” e il rapporto, a volte conflittuale, con la musica, ma anche la determinazione e la voglia di farcela. Il tutto narrato anche attraverso le sonorità, prima più delicate, grazie all’accompagnamento del pianoforte, poi via via sempre più incalzanti, unite da un ritornello banger.

Gaudiano torna con “Favonio”. Il titolo prende il nome da un vento che attraversa la sua terra d’origine, la Puglia. Con tutta la freschezza del pop contemporaneo e l’universalità dei tuoi testi, Gaudiano mette a punto un omaggio intimo e sincero al mezzogiorno italiano: a coloro che, come lui, sono stati costretti per lavoro, studio o passioni ad andarsene e a coloro che invece hanno scelto di rimanere e lottare per realizzare i propri progetti.

“Lies” è il singolo con cui la cantautrice georgia, georgia fa il suo ingresso nel roster della label Factory Flaws. Il brano è il primo tassello del progetto dell’artista italiana dal sound internazionale ed estremamente interessante. georgia, georgia si racconta in “Lies” e si esprime pienamente, senza filtri e con grande onestà attraverso una voce delicata, quasi evanescente, che si appoggia su una strumentale invece grintosa e ritmata.

“Porta Pia” il singolo d’esordio di Coca Puma per Dischi Sotterranei, primo estratto dal suo album da solista dal titolo Panorama Olivia di prossima uscita. Nel brano Coca Puma si confronta con due grandi tematiche in contrapposizione tra loro: l’amore e la paura della solitudine. Un conflitto raccontato attraverso la voce dolce e malinconica, a tratti nervosa e spezzata della sua interprete: prima in quella che sembra essere una lettera scritta a macchina – sin da subito nella produzione si può distinguere il suono di una macchina da scrivere – e infine in un’impaziente telefonata: “Pronto amore scusa/Sarà la meteoropatia/Hai voglia di un ghiacciolo/Due passi a Porta Pia/Pronto amore scusa/Sarà una mia mania/Non voglio star da sola/Ho troppa nostalgia”. In questo limbo, la musica accompagna in un fragile alternarsi tra sezioni minimali ed intense, con profondi sintetizzatori, soundscape, ritmi scanditi e sonorità più delicate, dando vita ad un arrangiamento carico di forza emotiva che incanta e affascina. “Porta Pia” non è nient’altro che una scusa, un luogo dove possibilmente rincontrarsi: una proposta che sembra volgere a una risoluzione, ma che in fondo lascia all’ascoltatore un leggero amaro in bocca e una libera interpretazione sull’esito incerto di questo conflitto tra terrore e sentimento.

Michelangelo Vood pubblica “Due morsi”, fuori per Carosello Records, il secondo singolo di anticipazione dell’album di esordio in uscita in primavera. Già molto apprezzato dalla critica, Vood ha una vocazione naturale nel far vibrare il suo vissuto sulle stesse note di chi lo circonda, condividendo frammenti di una vita eccezionalmente ordinaria e lontana dallo star system, ma vicina a chi lo ascolta: è un cultore delle piccole cose quotidiane, sta costruendo la propria carriera da cantautore tra i live club e gli studi di registrazione di Milano, città in cui ha iniziato anche l’insegnamento di italiano e storia in alcune scuole superiori locali. Con “Due morsi” pubblica una canzone intima, sincera e verace, liberatoria per tutti coloro che si sono trovati a fronteggiare delle promesse d’amore puntualmente disattese.

“Affinché il mare” è il nuovo singolo di Simone Matteuzzi in uscita per Zebra Sound con distribuzione Virgin Music Italia. Già tra i finalisti di Musicultura 2023 e di Jam The Future di JazzMI 2023, Simone Matteuzzi è un giovanissimo artista milanese. Con “Affinché il mare”, terzo estratto dal suo debut album in uscita ad aprile, mette in mostra un’interessantissima prova di ecletticità destreggiandosi con disinvoltura in un brano che rimbalza da atmosfere acustiche sognanti a momenti più esplosivi, guidati da un riff di marimba tropicalissimo che ci porta dritti sulla spiaggia dove l’artista ha composto la poesia che ha dato origine alla canzone; impossibile non percepire le onde che han cullato sublimemente quel giorno d’estate. Una versatilità che ci avvicina ai lidi delle composizioni multiformi ed intense di Sufjan Stevens.

“Animali” è il nuovo singolo di Altrove (al secolo Ashai Lombardo Arop), primo tassello di un nuovo percorso musicale per l’artista genovese, dopo l’esordio del 2023 con l’album Tossica Animica, positivamente accolto dalla critica. Una canzone caratterizzata da un testo duro di denuncia sociale, dove le voci delle vittime raccontano in prima persona storie drammatiche di soprusi e violenze, quando l’essere umano dimostra di utilizzare solo la parte più bestiale di sé, quella che lo avvicina agli animali del titolo.

“Lentiggini” è il nuovo singolo di Cortese. Un brano sull’amore logorato, la canzone più rock all’interno della produzione più recente di Cortese. Un ritmo uptempo e un sound particolarmente “suonato” con batteria, basso, chitarre e gli immancabili synth, tratti distintivi questi ultimi delle scelte di produzione degli ultimi anni del cantautore nella sua collaborazione col producer Molla.

Arriva in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “It’s Been Too Long” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Bad Blues Quartet feat. Mike Zito. “It’s Been Too Long” è un inno alla libertà ritrovata dopo un lungo periodo di apatia e clausura a causa della pandemia. Uno shuffle atipico, arricchito dalla voce e dalla chitarra di Mike Zito, produttore artistico e “quinto Bad Blues” per l’occasione. Spiega la band a proposito del brano: “Una rinascita, il viaggio ‘coast to coast’ in macchina verso Aglientu, luogo dove abbiamo lasciato il cuore e che, a causa della pandemia, non abbiamo potuto vedere per molto tempo, ma lì il Blues non si è mai fermato”.