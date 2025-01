C’è chi usa l’acqua e chi l’asciugacapelli: io per pulire i termosifoni uso questo metodo e ci metto un attimo

Esiste un trucco geniale per pulire i termosifoni in pochissimi istanti: non server né l’acqua e nemmeno l’asciugacapelli. Da sempre gennaio è considerato uno dei mesi più freddi dell’anno e le temperature in picchiata dei giorni scorsi sono state la palese dimostrazione di quanto appena detto. Ed è proprio per cercare di creare in casa ...

Esiste un trucco geniale per pulire i termosifoni in pochissimi istanti: non server né l’acqua e nemmeno l’asciugacapelli.

Da sempre gennaio è considerato uno dei mesi più freddi dell’anno e le temperature in picchiata dei giorni scorsi sono state la palese dimostrazione di quanto appena detto. Ed è proprio per cercare di creare in casa degli ambienti decisamente più confortevoli, che i termosifoni funzionano ormai incessantemente.

Ovviamente, affinché possano funzionare sempre in modo adeguato, riuscendo allo stesso tempo a minimizzare i costi, i termosifoni dovranno essere puliti periodicamente, evitando così l’accumulo di sporco, che alla lunga potrebbero creare non pochi problemi. Infatti, è proprio l’eccessiva quantità di polvere che man mano impedisce la giusta propagazione del calore, ma soprattutto potrebbe essere un potenziale pericolo per la salute, generano allergie e problemi respiratori. Per tutta questa serie di motivi, è importante igienizzarli almeno una volta al mese avvalendosi di alcuni trucchetti per rendere tutto più facile.

Come pulire velocemente i termosifoni con il metodo del nodo

Pur non essendo un compito particolarmente complicato è sicuramente vero che la pulizia dei termosifoni richiedere del tempo e delle attenzioni da seguire. Fortunatamente però, esiste un semplice metodo, conosciuto con il nome di ‘metodo del nodo’, che permette una pulizia rapida e senza alcun’altra problematica. Un trucco da provare subito e che garantirà un pulito mai visto fino ad ora.

Per quanto riguarda la pulizia dei termosifoni sono diversi i trucchi che si possono adottare. C’è, ad esempio, chi preferisce usare il classico sistema con l’acqua e chi magari si avvale dell’utilizzo dell’asciugacapelli per spostare la polvere dai vari elementi del radiatore. Fra i vari sistemi però, uno risulta essere particolarmente efficace e veloce, noto a tutti come metodo del nodo permetterà di dimezzare i tempi e di pulire adeguatamente i termosifoni.

Per metterlo in pratica servirà semplice un panno in cotone o in microfibra, meglio ancora se elettrostatico. A questo punto, si dovrà fare un semplice nodo in un angolo ed infilare il panno tra le fessure degli elementi del termosifone, tenendolo proprio per il nodo. A questo punto mantenendo il nodo tra le dita, si lascerà scorrere per tutta la lunghezza del calorifero. Quando il panno fuoriuscirà dalla base del termosifone, avrà raccolto tutta la polvere presente in modo facile e veloce. Una volta fatto questo, si potrà passare anche una seconda volta per catturare eventuali tracce rimaste. Ed ecco che in pochi minuti un intero termosifone sarà completamente pulito.