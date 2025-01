Si è rotto il crociato, svolta improvvisa in casa Juve: Thiago Motta spiazzato

A poco più di una settimana dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, un terribile infortunio rischia di stravolgere le mosse della Juventus.

Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga. La Juve ha già messo a segno tre colpi in questa sessione di calciomercato con Giuntoli chiamato a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta in vista della seconda parte di stagione.

Adzic in azione – Diregiovani.it

Alberto Costa è un terzino classe 2003, abile sia in fase di copertura che quando si tratta di spingere. Arriva dal Vitoria Guimarães e punta a contendersi la maglia da titolare con Savona. Kolo Muani arriva in prestito secco dal Paris Saint-Germain: il 26enne originario di Bondy ha una grande duttilità tattica e può tornare utile sia in attacco come alternativa a Vlahovic che nel terzetto offensivo dietro la punta.

Renato Veiga, infine, sbarca a Torino sempre in prestito con il Chelsea che a fine stagione lo riporterà a Londra per disputare il Mondiale per Club. Un rinforzo utile in fase difensiva, dove la coperta a disposizione di Motta è fin troppo corta dopo gli infortuni occorsi a Bremer e a Cabal. A breve, anche Danilo farà le valigie per tornare in patria (Flamengo) e non è assolutamente da escludere un nuovo innesto nel pacchetto arretrato della Juve.

Juve, cambia il mercato: la rottura del crociato stravolge tutto

Così come non sono da escludere movimenti anche in uscita da qui al gong finale. Uno di questi potrebbe riguardare Vasilije Adzic, che continua a essere impiegato col contagocce a Torino. Il centrocampista montenegrino classe 2006 ha diversi estimatori in giro per l’Europa, ma occhio al Lecce che in queste ore starebbe spingendo per regalare un super rinforzo al tecnico Marco Giampaolo.

Soprattutto perché il Lecce ha perso Filip Marchwinski fino al termine della stagione. Ecco l’esito della risonanza a cui si è sottoposto nelle scorse ore il centrocampista polacco: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Filip Marchwiński, a seguito dell’infortunio occorso durante la seduta di rifinitura di ieri, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro“.

Un tegola devastante per il Lecce che, a questo punto, proverà a portare Adzic in giallorosso: Thiago Motta apprezza parecchio il calciatore, ma alla fine potrebbe decidere di liberarlo per permettergli di giocare con maggiore continuità e di acquisire ulteriore esperienza. Juventus, dunque, scatenata sia in entrata che in uscita.