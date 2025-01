Allerta botulino, maxi ritiro di prodotti amatissimi: il Ministero della Salute invita alla prudenza

Il Ministero della Salute esorta i consumatori a fare prudenza dopo l’ingente ritiro di diversi lotti di prodotti molto conosciuti a causa del pericolo di una contaminazione da botulino. Attenzione al rischio botulino. Proprio per questo motivo alcuni giorni fa è scattato il richiamo da parte del Ministero della Salute a riguardo di un lotto ...

Il Ministero della Salute esorta i consumatori a fare prudenza dopo l’ingente ritiro di diversi lotti di prodotti molto conosciuti a causa del pericolo di una contaminazione da botulino.

Attenzione al rischio botulino. Proprio per questo motivo alcuni giorni fa è scattato il richiamo da parte del Ministero della Salute a riguardo di un lotto di paté di capperi di Salina con mentuccia e mandorle. Adesso il provvedimento è stato esteso a diverse altre conserve, marmellate e salse.

Il batterio Clostridium botulinum può portare a una grave intossicazione (con il termine “botulino” si indica il microrganismo in grado di produrre le pericolose tossine). Questo genere di intossicazione (botulismo) può presentarsi sotto varie forme, inclusa quella alimentare. Si tratta di una malattia grave, da non sottovalutare.

Le conseguenze infatti possono essere potenzialmente mortali. Parliamo del pericolo di andare incontro a una paralisi respiratoria e all’asfissia. Motivo per cui è necessario agire con rapidità, già nelle fasi iniziali in cui i sintomi possono apparire simili a quelli di una gastroenterite. È dunque del tutto comprensibile l’allarme diramato dal Ministero della Salute.

Prodotti ritirati dal Ministero della Salute per rischio botulino: ecco l’elenco

Il richiamo precauzionale disposto dal ministero della salute riguarda svariati lotti di conserve vegetali, confetture e salse a marchio Mentuccia. Come anticipato, il motivo del richiamo riguarda il rischio di una possibile contaminazione da tossina botulinica. Di seguito indichiamo i lotti raggiunti dal richiamo ministeriale.

Sono stati richiamati questi lotti di conserve vegetali:

Aperitivo salinaro , in vasetti da 180 grammi: numero di lotto AS178/23 e termine minimo di conservazione (TMC) 08/2026;

Caponata di melanzane con capperi di salina , in vasetti da 180 grammi: appartenenti lotti C310/24 con il TMC 10/2026, e C109/23 con il TMC 09/2025;

Composta di pomodoro piccante , in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, appartenenti ai lotti COP201/24 e COP410/24 con il TMC 10/2026, e COP111/24 con il TMC 11/2026;

Composta di cipolle in agrodolce , in vasetti da 210 grammi, appartenenti ai lotti CC2210/24 e CC2110/24 con il TMC 10/26, e CC198/24 con il TMC 08/2026;

Confetti di pomodoro , in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto AL31124 e il TMC 11/2026;

Mostarda di peperoni piccante , in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, appartenenti ai lotti MOP178/24 con il TMC 08/2026, MOP1910/24 e MOP1810/24 con il TMC 10/2026, e MOP305/24 con il TMC 05/2026;

Oro di Salina , in vasetti da 180 grammi e 85 grammi, appartenenti ai lotti OS234/23 con il TMC 04/2025, OS285/23 con il TMC 05/2025, OS013/23 con il TMC 03/2025, e OS510/24 con il TMC 10/2026;

Pomodori secchi sott’olio, in vasetti da 180 grammi, appartenenti ai lotti PS110/24 con il TMC 10/2026, e PS081/24 con il TMC 01/2026.

Confetture e marmellate ritirate per rischio botulino

Sempre per il rischio di una potenziale contaminazione botulinica sono stati richiamati a titolo di precauzione questi lotti di marmellate e confetture. Il Ministero invita i consumatori a fare attenzione.

Confettura extra di fichi con mandorle , in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto CFM296/24 e il TMC 06/2026;

Confettura extra di fichi , in vasetti da 210 grammi, appartenenti ai lotti CF194/24, CF206/24, CF216/24, CF276/24 e CF286/24 con il TMC 06/2026;

Marmellata di arance amare , in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto Ma253/24 e il TMC 03/2026;

Marmellata di cedro e malvasia , in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, appartenenti ai lotti MCM712/24 e il TMC 12/2026, e MCM081/25 con il TMC 01/2027;

Marmellata di mandarini , in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto MM212/24 e il TMC 02/2026.

Confetture e marmellate Mentuccia richiamo botulino 2025.01.24

Paté e pesto ritirati dal Ministero della Salute

A produrre le conserve richiamate per il pericolo botulino è stata l’azienda Mentuccia di Zavone Anita. Lo stabilimento di produzione si trova in via Umberto I 138, a Milazzo (città metropolitana di Messina). Ecco le confezioni di paté e pesto ritirate a titolo precauzionale dal Ministero della Salute.