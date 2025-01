Dramma Valentino Rossi, ha sbagliato tutto: è arrivata la fine

Il duello a distanza tra Valentino Rossi e Marc Marquez continua a far discutere tifosi ed addetti ai lavori. L’ultimo annuncio sembra inchiodare ‘Il Dottore’

Tra le rivalità più accese e divisive della storia del motorsport è ormai scolpita nella pietra quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Due colossi del motomondiale che a loro modo hanno scritto pagine indelebili.

L’italiano e lo spagnolo, divisi da ben 14 anni di età, hanno dato il via ad una rivalità sfociata ben presto in battaglia ed odio. Un sentimento di sfida reciproca che si è poi riversato spesso anche tra i tifosi, con i sostenitori del Dottore ancora scottati da quel ‘maledetto’ 2015 che vide scivolare via dalle mani di Valentino Rossi un mondiale condizionato anche dalle scelte dello stesso Marquez.

Le scintille tra i due nel corso di quella stagione non sono mancate, ma l’exploit decisivo è arrivato a cavallo delle gare in Australia e Malesia, tra dichiarazioni al veleno e conseguenze in pista che a conti fatti hanno penalizzato il campione italiano. Una macchia nella carriera di Rossi che ancora oggi fa male, e della quale lo stesso classe 1979 ha spesso parlato con enorme rammarico e dispiacere.

Valentino Rossi inchiodato da Stoner: “Con Marquez ha sbagliato”

Un duello quello tra Rossi e Marquez che si è inasprito irrimediabilmente risultando però anche divisivo nell’immaginario collettivo della MotoGp, anche al di là delle fazioni legate all’uno piuttosto che all’altro.

Ora che lo stesso Marquez ha sposato il progetto Ducati sedendo quindi in sella ad una rossa, nella patria del ‘Dottore’, c’è chi è voluto tornare sull’argomento dando però una chiave di lettura differente della rivalità nata una decina d’anni fa.

In merito alla diatriba tra l’italiano e lo spagnolo è intervenuto una leggenda del motorsport come Casey Stoner, anche lui rivale di Rossi. Durante il podcast ‘Ducati Diaries’ si è esposto dicendo che Marquez non meritava tutte quelle critiche ma “la verità è una sola: è stato Valentino a scatenare quella guerra di parole e lo spagnolo ha reagito per difendersi”.

Stoner ha quindi parlato delle battaglie psicologiche che ingaggiava Rossi evidenziando però come con lo spagnolo classe 1993 andò in maniera differente: “Con Marquez ha sbagliato, la sua tattica non ha funzionato. Pensava di spaventarlo, in realtà ha commesso l’errore di scegliersi il nemico peggiore che potesse capitargli, perché può essere più veloce, perché può batterti e sbatterti fuori da una gara o addirittura da un Mondiale”.

Un errore grave quindi a detta di Stoner quello commesso da Rossi nei confronti di Marquez, e che ha quindi dato il via ad una rivalità che ancora oggi fa discutere.