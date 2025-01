Colpo di scena a MasterChef 14: succede l’impensabile dopo l’eliminazione

A MasterChef Italia 14 è successo l’impensabile dopo l’eliminazione di un concorrente. Quanto accaduto era davvero difficile da immaginare. Competizione sempre più serrata a MasterChef Italia 14. In vista della proclamazione della top 10 i tre giudici — Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli — hanno alzato l’asticella per gli aspiranti chef, messi sempre ...

A MasterChef Italia 14 è successo l’impensabile dopo l’eliminazione di un concorrente. Quanto accaduto era davvero difficile da immaginare.

Competizione sempre più serrata a MasterChef Italia 14. In vista della proclamazione della top 10 i tre giudici — Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli — hanno alzato l’asticella per gli aspiranti chef, messi sempre più sotto pressione nella gara per determinare chi arriverà alla fine del programma.

Quanto agli ascolti, lo show prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso su Sky Uno/+1 e on demand viaggia a una media di 808mila spettatori, pari al 4,1% di share. Grande protagonista della settima puntata è stato Iginio Massari, incontestata stella della pasticceria italiana. Insieme a lui c’era anche la figlia Debora, imprenditrice e Pastry Chef.

Massari, nella prova che ha portato alla prima eliminazione della puntata numero 7 del talent di Sky ha chiesto ai concorrenti di realizzare un dolce molto complesso: il croquembouche. Non tutti gli aspiranti chef si sono rivelati all’altezza di quanto richiesto dal Maestro Massari. Quello che è successo dopo l’eliminazione però non era facile da immaginare.

MasterChef Italia, reazione impensabile dopo l’eliminazione

Massari ha incoronato il croquembouche di Anna. I peggiori della prova invece sono risultati Sara, Claudio e Pino. Proprio quest’ultimo alla fine è stato il concorrente eliminato, chiamato a togliersi il grembiule e a uscire definitivamente dal talent show culinario. La sua reazione però è stata del tutto inattesa.

In genere i concorrenti di MasterChef Italia abbandonano con grande dispiacere la competizione televisiva. Nel caso di Pino però le cose sono andate diversamente, come provano le parole pronunciate dopo l’eliminazione: «Sono contento di avervi conosciuto, ma ancor più di andare via da qui. Non mi divertivo più. Per me la cucina è vibrazione e positività: son cascato sulle cose più banali».

Parole amare, insomma, che non sono sfuggite a Antonino Cannavacciuolo. Nel salutare l’ormai ex concorrente di MasterChef Italia, lo chef partenopeo gli ha rivolto un affettuoso rimprovero: «Mi è spiaciuto che tu ti sia auto-sabotato», ha detto Cannavacciuolo. A Pino, arrivato al passo di addio al cooking show, non è rimasto che ammettere che le cose sono andate proprio così.

C’è poco da fare: si è rivelata vincente la strategia di Simone. L’aspirante chef, miglior concorrente nell’ultima prova, ha preso di mira proprio Pino, uno degli ultimi arrivati a MasterChef Italia (è entrato in un secondo momento in gara, come “riserva”), riuscendo a metterlo in seria difficoltà. Una mossa che alla fine lo ha fatto cadere dopo la prima prova del panettone gastronomico costringendolo a slegarsi per sempre il grembiule bianco.