Ultim’ora, terremoto Sinner agli Australian Open: è successo nella notte

La crescita di Jannik Sinner appare inarrestabile ed anche l’ultima finale conquistata ne è un chiaro esempio. Dagli Australian Open arriva però una novità inaspettata sul futuro

La stagione 2025 del fenomeno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si è riaperta esattamente come si era conclusa quella precedente. Il campione altoatesino naviga su ritmi importanti nel segno di una vittoria ormai incisa a tinte indelebili sulla pelle e nel DNA di un atleta ormai pronto ad un ulteriore salto di qualità.

La passata annata è stata quella dei primi due slam della carriera, oltre che quella del primato nella classifica ATP, passando anche dalla Coppa Davis e da tantissimi altri successi. Un’ascesa quasi inarrestabile quella di Sinner costruita nel tempo modellando tanto il suo stile di gioco quanto il suo carattere. Un campione calmo ed in grado di reggere sempre meglio la pressione, gestendo ora con fermezza anche l’etichetta di favorito.

Vincere infatti è difficile, ma riconfermarsi come sta facendo lui ora agli Australian Open è ancora più complesso. Il classe 2001 è riuscito quindi a divenire un campione a tutto tondo passando da una crescita complessiva favorita anche dall’enorme lavoro fatto col suo staff. A tal proposito il coach Darren Cahill lascerà il ‘box’ al termine dell’anno, andando così a creare un vuoto che inevitabilmente dovrà essere colmato.

L’annuncio è arrivato proprio al termine del secondo turno dell’attuale Australian Open, fermo restando che lo stesso Cahill nei mesi scorsi aveva già evidenziato come quella con Sinner sarebbe stata la sua ultima collaborazione con un tennista.

Sinner attende, caccia aperta al nuovo coach: idea Agassi e spunta la telefonata

Cahill era entrato a far parte del team di Sinner nel giugno del 2022, in coppia con Simone Vagnozzi, che a sua volta aveva sostituito Riccardo Piatti. Ora quindi è tempo di pensare a nuovi cambiamenti, e dall’Australia spunta un indizio interessante su un grande nome.

È stato lo stesso Cahill a lanciare un’indiscrezione interessante attraverso le parole riportate dal ‘Corriere.it’ di una telefonata venerdì all’ora di pranzo con l’ex campione Andrè Agassi: “Mi interessava sapere come vede il tennis di Jannik, di cui è un grande fan, e in quali aree immagina i prossimi miglioramenti”.

La stessa testata evidenzia come non sia da escludere che proprio Agassi possa essere il prossimo coach di Sinner, con Cahill in regia eventualmente a pilotare il tutto. Pensieri intriganti alla vigilia del primo match decisivo dell’anno contro un avversario complicato come Zverev. Il tedesco infatti sarà l’ultimo ostacolo per Jannik sulla strada per la conquista del primo slam del 2025.