Leclerc impietrito, addio alla Formula 1: i tifosi italiani non ci credono

La nuova Ferrari dell’accoppiata Hamilton-Leclerc inizia a prendere forma in questi giorni. Intanto non arrivano buone notizie per i tifosi italiani del mondo dei motori

C’è grande attesa per la stagione 2025 di Formula 1. Verstappen e la Red Bull attendono di capire se la rossa sarà in grado di lottare per il titolo sin da subito.

La grande novità in casa Ferrari porta il nome del sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton, che farà coppia col beniamino di casa Charles Leclerc. La nuova scuderia in rosso ha tutta l’aria di essere un potenziale dream team in grado di ribaltare gli equilibri di una Formula 1 da anni dominata dalla Red Bull.

Gli ultimi giorni sono stati quindi quelli dell’esordio dello stesso Hamilton, oltre che del ritorno in pista di Leclerc. Il monegasco ha anche già manifestato tutto il suo entusiasmo per il bagno di folla positivo ricevuto: “Sentire e vedere tutto questo entusiasmo intorno alla squadra ci motiva più che mai. Non vedo l’ora di tornare in macchina la prossima settimana e di iniziare a lavorare in maniera serrata per la nuova stagione”.

C’è quindi una carica enorme per chi come Leclerc ha ormai la Ferrari e l’Italia incise nel cuore. Eppure proprio per i tifosi italiani del motorsport potrebbero arrivare presto delle brutte notizie. Tra F1 e rally il rischio è infatti piuttosto importante.

L’Italia rischia di perdere tutto tra F1 e rally: Leclerc senza parole

L’Italia rischia di sparire dal calendario di Formula 1, e non solo. L’eventuale approvazione dell’ultimo Decreto Emergenze potrebbe stravolgere tutto, con un potenziale avvicendamento alla presidenza dell’ACI che risulterebbe essere un grattacapo per il CEO della F1 Stefano Domenicali.

Uno scenario complessivo, che qualora si realizzasse, potrebbe mettere a rischio le garanzie alla base dell’ultimo rinnovo del Gp d’Italia fino al 2031. Arrivando eventualmente a nuove elezioni per la presidenza dell’Automobil Club e invalidando il mandato di Angelo Sticchi Damiani le carte in tavola rischierebbero di cambiare in maniera decisiva. A complicare il tutto anche la Legge di Bilancio 2025 che con l’articolo 116 obbliga l’ACI a versare 50 milioni di euro annui, andando a rendere più complessi i lavori di ammodernamento dell’Autodromo di Monza.

Proprio tale ammodernamento è tra le condizioni imprescindibili per il futuro del Gp d’Italia. A tal proposito ad ‘Autosprint’ lo stesso Domenicali aveva ribadito: “Monza non può non ammodernarsi”.

In scia a questa situazione a preoccupare Domenicali sarebbe proprio un’eventuale nuova elezione all’ACI e stando a quanto riportato da ‘FormuaPassion’ rischierebbero di venire meno le condizioni per la permanenza in calendario sia dei Gp italiani in F1 che nel WRC in Sardegna. Al netto del rinnovo lungo firmato a novembre quindi il rischio è esistente anche in virtù della presenza di una clausola rescissoria a discrezionalità della F1.