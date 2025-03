Juve, rescissione del contratto: si volta pagina dopo la disfatta con l’Atalanta

Le certezze della Juventus sono crollate tutte in una sola sera sotto i colpi dell’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri con un sonoro 4-0 hanno demolito la ritrovata verve dei bianconeri, spazzando via la striscia di cinque vittorie consecutive in campionato.

Quella di domenica sera allo Stadium è stata un’autentica debacle per la truppa di Thiago Motta, tornato nuovamente nel mirino della critica dopo aver fallito in un modo così fragoroso l’appuntamento con lo scontro diretto contro i nerazzurri. Un passo indietro deciso quello messo in campo dalla Juve che si ritrova a rimettere di nuovo insieme i cocci di un weekend da dimenticare.

Tutti di nuovo in discussione con il prossimo mercato estivo che promette scintille, al netto di una qualificazione Champions che resta requisito minimo per riuscire a costruire la Juventus del domani. Nella squadra del futuro, così come anche in quella del presente, non trova posto Arthur Melo, centrocampista brasiliano mai impiegato quest’anno da Motta e finito in prestito al Girona per questa seconda fase di stagione.

Proprio in coda alla sessione invernale di trasferimenti la società piemontese ha ufficializzato l’avventura ispanica dell’ex Barcellona, dopo aver giocato già lo scorso anno in prestito alla Fiorentina dove ha totalizzato 48 presenze tra tutte le competizioni di cui 32 da titolare.

Calciomercato Juventus, avventura al capolinea: Arthur pronto all’addio

Nuova avventura ancora in prestito per Arthur che alla Juve in un paio di stagioni tra il 2020 e il 2022 ha messo insieme in totale 63 presenze trovando una volta la via della rete, prima di trasferirsi in Premier.

Alla Juve quindi il brasiliano non ha mai trovato la sua dimensione finendo in una spirale di trasferimenti dal quale ancora non trova pace. Finora col Girona ha messo insieme 3 presenze ed appena 91 minuti complessivi. Il classe 1996 è quindi ad un punto di svolta della propria carriera.

L’ex Gremio dovrà far bene in Liga per rilanciarsi a buoni livelli in vista poi di un ulteriore cambio di maglia in estate. A tal proposito l’avventura alla Juventus pare già destinata a concludersi a prescindere da tutto. Arthur e il club bianconero potrebbero infatti trovare un’intesa per la rescissione del contratto in scadenza al momento al 2027.

L’ex Barça ha infatti anche un ingaggio pesante ed è nell’interesse della Juventus andare a chiudere quanto prima un rapporto che non ha mai dato i suoi frutti.