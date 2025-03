Vlahovic-Thiago Motta, gesto choc in campo: lo hanno ripreso le telecamere!

Neanche il tifoso più pessimista si sarebbe aspettato ciò che è accaduto ieri sera all’Allianz Stadium. La Juve di Thiago Motta è stata letteralmente distrutta, umiliata con un perentorio 0-4 dall’Atalanta e i tifosi che hanno lasciato il campo anzitempo. Il tecnico bianconero è finito ancora una volta nella bufera, in particolare anche per il rapporto con alcuni giocatori della rosa.

La Juve non solo non convince, ma fatica e si espone a grosse figuracce. La società ha fatto grossi investimenti in estate, ma quasi nessuno ha mantenuto le attese ed anzi i risultati sono davvero pessimi; da Koopmeiners a Nico Gonzalez fino a Dusan Vlahovic, la gestione dei top è stata piuttosto deludente, in particolare del centravanti serbo, ormai ai ferri corti con il tecnico bianconero.

Dall’arrivo di Kolo Muani a gennaio il centravanti ex Fiorentina ha raccolto quasi sempre panchine, entrando sempre a fine gara e incidendo solo con qualche gol. Con prestazioni piuttosto deludenti e l’allenatore bianconero è sotto attacco totale: durante la sfida di ieri sera non lo hanno notato tutti, ma è successo l’ennesimo piccolo episodio che sa di rottura. Il rapporto tra Thiago Motta e Dusan Vlahovic è davvero ai ferri corti, ecco l’accaduto.

Thiago Motta – Vlahovic, è caos totale in casa Juve

Vlahovic è subentrato sullo 0 a 3 dell’Atalanta ed ha commesso un grave errore in occasione del gol del 4 a 0 di Lookman. Il rapporto con la Juve è pessimo e parliamo di un giocatore che dal prossimo anno percepirà 12 milioni di euro, per l’ultimo anno, visto che è in scadenza nel 2026.

Nel corso del post gara l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha sottolineato a Sport Mediaset un dettaglio che in pochi avevano notato. Al momento dell’ingresso di Dusan al 75 minuto Motta non ha neanche guardato il suo giocatore, entrato tra l’indifferenza generale. Un dettaglio che mostra rassegnazione e un rapporto piuttosto conflittuale con il calciatore serbo.

E si dice che il rapporto di Thiago Motta sia ai minimi termini con gran parte dello spogliatoio e dell’ambiente, e quindi occhio a quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Nel prossimo turno ci sarà il big match al Franchi contro la Fiorentina e sia la panchina di Palladino che quella di Motta traballano e con un ko uno dei due potrebbe saltare. Motta ha deluso le aspettative ed ora i tifosi della Juve chiedono a gran voce l’esonero!