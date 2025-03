Vlahovic via con lo scambio, la Juve ha un nuovo numero 9: tifosi in visibilio

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre di più destinata al capolinea. Dall’arrivo di Kolo Muani lo spazio si è drasticamente ridotto, con il serbo che non pare incontrare troppo le preferenze di Thiago Motta.

La stessa società inoltre guarda al futuro con un attento occhio anche all’altissimo ingaggio del serbo che ha un contratto in scadenza 2026 che sarà molto pesante per le casse bianconere, soprattutto in relazione all’apporto effettivamente offerto in campo in termini di prestazioni. Il rendimento dell’ex centravanti della Fiorentina è in calo costante, con l’ultimo mese e mezzo troppo poco per quelle che sarebbero le aspettative.

Al contempo sono salite vertiginosamente e quotazioni di Kolo Muani, arrivato in prestito oneroso dal Paris Saint Germain, ed in grado in tempi brevissimi di conquistare l’ambiente a suon di prestazioni di alto profilo accompagnate inevitabilmente dai gol.

Gli stessi gol che non sono neanche troppo mancati nell’annata di Vlahovic, che nonostante errori, critiche e passaggi a vuoto ha comunque messo a referto 14 centri con all’attivo anche due assist. A dispetto di quelli che sono i numeri realizzativi il destino del bomber serbo sembra però segnato, ed indirizzato verso altri lidi.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al PSG per Kolo Muani: la situazione

In un certo senso l’arrivo di Kolo Muani a gennaio ha ulteriormente facilitato un possibile addio del serbo, con i destini dei due attaccanti (provati anche insieme da Thiago Motta), che sembrano destinati ad intrecciarsi.

L’addio estivo di Vlahovic sembra tutt’altro che impossibile e la destinazione potrebbe essere proprio il club che detiene il cartellino di Kolo Muani. Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il numero 9 della Juve potrebbe finire in Francia.

La Juventus, dal canto suo, vorrebbe infatti provare a confermare in rosa la presenza dell’attaccante transalpino ex Eintracht, motivo per cui sarebbe propensa ad offrire proprio il cartellino di Vlahovic in una eventuale maxi operazione con il Paris Saint Germain.

Lo stesso PSG starebbe valutando eventualmente la situazione, e non avrebbe chiuso alla possibilità di andare a concretizzare questo tipo di scambio con la Juventus. Un affare che se mandato in porto potrebbe accontentare tutte le parti in causa: da Kolo Muani, risollevatosi a Torino, ai bianconeri che avrebbero il nuovo attaccante liberandosi peraltro di un ingaggio importante, fino ai parigini che avrebbero in dote una nuova arma offensiva da rilanciare al fianco di Kvaratskhelia, Barcola e Dembele.