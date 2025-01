Buone notizie in arrivo per il mese di febbraio: aumenti in arrivo per queste categorie

Novità in arrivo per queste categorie a partire dal mese di febbraio. Adeguamenti e rivalutazioni porteranno a degli aumenti. Ecco quello che c’è sapere. Di fronte a una congiuntura non facile per nessuno, stavolta siamo di fronte a una novità che certo strapperà un sorriso a chi, dopo una vita di sacrifici, duro lavoro e ...

Novità in arrivo per queste categorie a partire dal mese di febbraio. Adeguamenti e rivalutazioni porteranno a degli aumenti. Ecco quello che c’è sapere.

Di fronte a una congiuntura non facile per nessuno, stavolta siamo di fronte a una novità che certo strapperà un sorriso a chi, dopo una vita di sacrifici, duro lavoro e contributi versati, deve ancora faticare per sbarcare il lunario.

Infatti nel mese di febbraio saranno presenti delle rivalutazioni che andranno a incrementare gli importi percepiti da questa categoria di persone. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e soprattutto a quanto ammonta l’importo previsto.

Buone notizie in arrivo (aumenti) a febbraio per queste categorie

Qualcosa cambierà – e in meglio – dal prossimo mese di febbraio per quanto riguarda il capitolo sempre delicato degli importi delle pensioni, con variazioni che si annunciano di segno positivo. Parliamo delle rivalutazioni e dei ricalcoli delle pensioni che permetteranno ai cittadini di vedere qualche aumento sul cedolino.

Vediamo di cosa si tratta. Ecco ciò che è necessario sapere a riguardo degli adeguamenti. Punto di partenza è il fatto che le date di accredito delle pensioni saranno soggette a delle variazioni per il prossimo mese di febbraio. Più nel dettaglio, il 1° febbraio giungerà l’accredito dell’assegno per i titolari di conto corrente postale. Questo grazie alla possibilità di pagamento anche nel fine settimana attraverso Poste Italiane.

I titolari dei conti correnti bancari dovranno attendere invece fino al 3 febbraio per vedere l’accredito dell’importo. Anche per le pensioni minime ci sarà un leggero aumento. Scatterà infatti la rivalutazione per adeguare gli importi al tasso di inflazione.

In base al decreto interministeriale del MEF e del Ministero del Lavoro gli assegni pensionistici godranno di una rivalutazione provvisoria pari allo 0,8%, che avrà diversa applicazione a seconda dell’importo della pensione. È la cosiddetta “perequazione”: il meccanismo che adegua gli assegni agli aumenti del costo della vita allo scopo di tutelare il potere d’acquisto dei pensionati (eroso dall’inflazione).

Nello specifico, le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo avranno una rivalutazione piena (pari appunto allo 0,8%) mentre per gli importi superiori a quattro volte il minimo la rivalutazione sarà ridotta su base proporzionale (0,72% per gli importi fino a cinque volte il minimo e 0,6% per quelli ancora superiori).

Sempre a febbraio saranno presenti alcuni arretrati relativi a gennaio. Va detto che le maggiorazioni saranno extra per i cittadini che ricevono la pensione minima, come stabilito dalla manovra di Bilancio. Per fare un esempio pratico: il pensionato che prendeva 598,61 euro di minima a febbraio vedrà lievitare l’importo a 603,40 euro lordi.