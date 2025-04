Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide ingannata, Odile gelosa, cambia tutto per madre e figlia

Doveva essere una settimana corta per Il Paradiso delle Signore. È invece sarà cortissima. Già era noto che lunedì 21 e venerdì 25 aprile la soap di Rai 1 si sarebbe fermata (per Pasquetta e la festa della Liberazione). La scomparsa di papa Francesco ha costretto viale Mazzini a riorganizzare il palinsesto e la messa in onda del Paradiso è stata sospesa anche nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 aprile per lasciare spazio agli speciali per commemorare il pontefice.

In attesa di sapere quando (e se) verranno recuperate le puntate, magari con un doppio appuntamento, Il Paradiso delle Signore si avvicina al gran finale di una stagione ricca di successi come le precedenti. La serie con Vanessa Gravina e Arianna Amadei continua a tenere col fiato sospeso i tanti fan che non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le trame della fortunata soap in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Proprio i personaggi interpretati dalle due attrici, Adelaide e Odile, madre e figlia, saranno al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Tra inganni e gelosie la soap ambientata nella rampante Milano di metà anni ’60 si avvia verso una conclusione che si annuncia piena di sorprese e colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni: Adelaide e Odile tra inganni e gelosie

Le anticipazioni del finale de Il Paradiso delle Signore 9 rivelano che per Marcello giungerà un momento molto difficile. Barbieri sarà lacerato da sentimenti contrastanti. Da un lato il rapporto con Adelaide, dall’altro i sentimenti che prova per Rosa. Con la ormai ex Venere qualche puntata fa è scattato un bacio, archiviato come “momento di debolezza” da parte di Marcello.

Da quando è tornata Adelaide e le sue condizioni di salute sono precipitate, Marcello si è dedicato totalmente alla contessa congelando di fatto il rapporto con Rosa, che nel frattempo si è trasferita nell’appartamento di Irene e Delia. Ma è chiaro che la signorina Camilli non è indifferente all’imprenditore che arriverà a ingannare Adelaide, tenendola all’oscuro dei sentimenti che nutre per Rosa.

Anche la situazione sentimentale di Odile, la figlia ritrovata di Adelaide, appare destinata a ingarbugliarsi non poco. La contessina si ingelosirà non poco quando Matteo si ritroverà suo malgrado al centro del gossip dopo la pubblicazione delle foto del suo incontro romano con Marina Valli sulle pagine di diversi rotocalchi. A spedirlo a Roma per discutere con l’attrice i dettagli del musicarello era stato Guido Castelli.

Portelli fin da subito aveva sospettato – non a torto – che il produttore lo avesse voluto allontanare da Milano per avere mano libera con Odile. Gli scatti di Matteo con Marina Valli non sfuggiranno a Odile che sulla spinta della gelosia vorrà indagare sul rapporto tra l’attrice e il bel contabile del Paradiso, non senza punzecchiare Marina con le sue domande. Lo scenario però si complicherà ulteriormente: Guido si farà avanti per dichiarare il suo amore alla contessina.