Esonero Tudor, pazienza finita dopo il ko di Parma: scelto il nuovo allenatore

Contro il Parma è arrivata la prima sconfitta dell’era Tudor sulla panchina della Juventus. Una rete di Pellegrino al tramonto della prima frazione è bastata ai ducali per portare a casa tre punti pesantissimi per la corsa salvezza.

Al contrario i bianconeri arrestano la propria corsa in un momento molto delicato in cui per la corsa Champions ogni punto pesa il triplo. Tudor nel post partita a ‘Dazn’ ha espresso tutta la sua delusione: “È mancato un po’ di tutto. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, ma non siamo stati pericolosi. Nel primo tempo loro un po’ più agonistici, ma anche per caratteristiche. poi abbiamo preso un gol che non si può prendere. Siamo dispiaciuti, ma si va avanti: ci sono 5 gare, tanti punti, si va avanti”.

Cinque partite per fare il massimo per la Juventus che però anche dall’arrivo di Tudor è apparsa convincente solo a tratti. I problemi rispetto alla precedente gestione di Thiago Motta non sono stati risolti e le critiche anche per il tecnico croato iniziano a piovere copiose.

I tifosi, soprattutto sui social, hanno espresso tutto il loro dissenso per una sconfitta imprevista che rischia di condizionare in modo piuttosto negativo la corsa ad un piazzamento Champions. L’Europa che conta è un passaggio fondamentale per i bianconeri che dovranno alzare i giri del motore.

Calciomercato Juventus, Tudor stecca col Parma: sui social è caos

La delusione però serpeggia nell’ambiente juventino e su X non sono mancate critiche feroci per l’operato di Tudor.

C’è anche chi ha persino già reclamato la fine dell’avventura del croato alla Juve:

Come volevasi dimostrare Tudor si è rivelato per quello che è: un allenatore INCAPACE!! cosa che avevo ampiamente detto dopo la blanda vittoria sul Lecce che ai più è sembrata accecante manco avessimo battuto il Barcellona! E mi avevano dato del mentecatto!!#TudorOut subito! — Muciaccia Nicola (@MuchoNick) April 23, 2025

Tudor non è un allenatore da Juve e Giuntoli non è un dirigente da Juve.A giugno via entrambi.Unico che può risollevarci è il signor Antonio Conte con un istante team, PUNTO. — domenico fors (@Domenico1oo777) April 24, 2025

La pazienza su Tudor da parte dei tifosi rischia già di esaurirsi. Il croato non sembra affatto l’allenatore su cui i fan bianconeri vorrebbero fare affidamento in particolare per il prossimo anno.