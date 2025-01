“Esonerato Thiago Motta”, decisione inequivocabile in casa Juve: c’è l’annuncio

Ore caldissime in casa Juve dopo il pesante ko contro il Napoli nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A: sul banco degli imputati ancora una volta Thiago Motta, ecco cosa sta succedendo a Torino. Un primo tempo giocato bene e chiuso addirittura in vantaggio grazie alla rete del neo acquisto Kolo Muani, poi crollo totale ...

Ore caldissime in casa Juve dopo il pesante ko contro il Napoli nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A: sul banco degli imputati ancora una volta Thiago Motta, ecco cosa sta succedendo a Torino.

Un primo tempo giocato bene e chiuso addirittura in vantaggio grazie alla rete del neo acquisto Kolo Muani, poi crollo totale nella seconda frazione di gioco e prima sconfitta in campionato. La Juve si arrende al Napoli nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A: allo ‘stadio Maradona’ finisce 2-1 a favore della squadra allenata da Conte al termine di un match scoppiettante.

I bianconeri partono forte e costruiscono diverse occasioni da gol, con Meret che si oppone in maniera miracolosa a Yildiz. Il vantaggio degli ospiti, però, arriva poco dopo grazie a Kolo Muani, che di prima intenzione trafigge l’estremo difensore del Napoli. I padroni di casa provano a reagire, ma la Juve si difende con ordine e va al riposo in vantaggio.

Juve, però, che rimane incomprensibilmente negli spogliatoi e che crolla sotto i colpi del Napoli nei secondi 45′: prima Anguissa fa 1-1 con un preciso colpo di testa, poi Lukaku firma il sorpasso su calcio di rigore dopo uno sciagurato intervento in area di Locatelli. Thiago Motta prova a metterci una pezza inserendo anche Douglas Luiz, Conceicao e Vlahovic, ma i suoi uomini non si rendono mai pericolosi. Adesso il distacco in classifica tra le due compagini è addirittura di 16 punti (Napoli 53, Juve 37).

Esonero per Thiago Motta, annuncio in casa Juve: è rivoluzione

Con un mercato estivo da quasi 200 milioni di euro, la Juve si ritrova a fine gennaio fuori dalla corsa scudetto e reduce dalla cocente delusione subita per mano del Milan in Supercoppa. Restano ancora Champions League e Coppa Italia, ma è davvero troppo poco per quelle che sono le reali ambizioni di un club prestigioso come quello bianconero e adesso la piazza invoca a gran voce l’esonero di Thiago Motta.

Thiago Motta deve essere esonerato.

Inutile continuare con un allenatore inutile che non trasmette niente alla squadra.

Via subito.

Basta.#NapoliJuve — Joseph Difrancesco (@JosephDifranc20) January 25, 2025

Il bilancio fin qui è impietoso: 8 vittorie, 13 pareggi e 1 sconfitta in 22 gare di campionato, 16 punti in meno rispetto alla Juve di Allegri dello scorso anno e divario dal quarto posto (utile per andare in Champions) che potrebbe salire a 5 lunghezze in caso di vittoria della Lazio con la Fiorentina.

I tifosi non ne possono più e da diverse ore chiedono l’esonero o le dimissioni dell’ex allenatore del Bologna: in pochissime ore il social network X è stato invaso dai tweet di protesta, rabbia e delusione del popolo della Vecchia Signora che auspica un immediato cambio in panchina (“Thiago Motta deve essere esonerato” è uno dei tantissimi commenti che si leggono).

Ore caldissime, dunque, in casa Juve con la società che è chiamata a fare chiarezza e a prendere una decisione: tra qualche giorno si torna in campo e la Juve ospiterà il Benfica nell’ultimo turno di Champions League. Ma la domanda che ora si fanno tutti è la seguente: sarà ancora Thiago Motta l’allenatore della Juve?