Grande Fratello, eliminazione a sorpresa: lascia la casa uno dei volti più discussi!

Cresce l’attesa per l’inizio del ventiseiesimo appuntamento stagionale del Grande Fratello: c’è da registrare un’eliminazione eccellente nella casa più spiata d’Italia.

Ci siamo. Oggi, lunedì 27 gennaio, si riaccendono i riflettori sul Grande Fratello con la 26esima diretta stagionale che si preannuncia scoppiettante dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Ci sarà un’altra eliminazione e sarà eccellente, dal momento che al televoto sono finiti 6 dei protagonisti assoluti di questa edizione.

I nomi che rischiano di dover abbandonare il gioco sono quelli di Iago Garcia, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Grande attesa anche per il confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: quest’ultima di recente si è avvicinata tantissimo a Javier con cui si è lasciata andare a diverse dimostrazioni d’affetto, che hanno sconvolto la modella brasiliana. Helena ha ammesso di essere interessata a Javier e, dunque, non si fida più della sua amica Zeudi: al confronto tra le due ragazze assisterà anche il pallavolista professionista di Cordoba.

Un triangolo che, tra qualche ora, ci dirà sicuramente di più sui reali sentimenti che i tre protagonisti del Grande Fratello provano l’uno per l’altro.

Grande Fratello, spunta il nome del nuovo eliminato: pazzesco!

Ma torniamo a quello che sarà sicuramente il momento più importante della serata, ovvero l’eliminazione tra i sei concorrenti finiti al televoto. Secondo il sondaggio lanciato da ‘Libero Magazine’, al momento la persona più vicina all’eliminazione sarebbe Shaila Gatta (11%), seguita da Lorenzo Spolverato (12%), Stefania Orlando (16%), Amanda Lecciso (17%), Luca Calvani (19%) e Iago Garcia (25%). Lorenzo e Shaila, quindi, potrebbero separarsi in caso di eliminazione di uno dei due, anche se entrambi hanno portato a casa la possibilità di essere ripescati all’ultimo televoto flash.

Intanto, nelle scorse ore i telespettatori hanno assistito ad una scena davvero emozionante: dopo settimane di forti incomprensioni e scontri, Jessica Morlacchi e Luca Calvani si sono riavvicinati nella notte e, dopo un lungo confronto, si sono abbracciati in giardino tra lo stupore dei presenti. La cantante romana era visibilmente commossa e al termine del confronto ha raccontato le sue emozioni a Pamela Petrarolo: “Per me Luca rimane Luca, è questa la verità. Io credo sinceramente che fossi cotta e questo lo hanno visto tutti. Non è sicuramente amore e parliamo di una cosa passata, ma devo ammettere che si è trattato di una passione fortissima. Parliamo di un qualcosa che è durato appena un mese, è vero, ma per me è stato importante“.

Dal confronto a tre Helena-Zeudi-Javier al televoto che sancirà l’eliminazione passando per la questione Jessica-Luca: stasera, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una puntata davvero imperdibile.