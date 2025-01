Jannik Sinner, a quanto ammonta il suo patrimonio dopo le vittorie ATP? La cifra è sorprendente

Vi siete mai chiesti a quanto ammonta il patrimonio della stella indiscussa del tennis mondiale dopo l’ultimo trionfo agli Australian Open? La cifra lascia a bocca aperta. Per Jannik Sinner il 2025 si è aperto come si era chiuso il 2024: con una vittoria da schiacciasassi. L’azzurro ha portato a casa il suo terzo slam ...

Per Jannik Sinner il 2025 si è aperto come si era chiuso il 2024: con una vittoria da schiacciasassi. L’azzurro ha portato a casa il suo terzo slam bissando il successo dell’anno passato agli Australian Open. Niente da fare per il tedesco Zverev, pure annunciato in grande spolvero alla vigilia della finale. Anche lui ha dovuto inchinarsi alla legge di Jannik.

In questo momento Sinner appare semplicemente imbattibile. Nessun avversario pare in grado di reggere il ritmo incalzante del suo gioco. Il numero uno del ranking ATP si conferma signore e dominatore del tennis mondiale. Più forte di tutto: dei piccoli malesseri fisici (come quello patito nella sfida con Rune) come delle solite polemiche sul caso doping-Clostebol.

Il golden boy della racchetta prosegue nella sua marcia trionfale con la regolarità di un metronomo, impressionando per la forza – anche mentale – con cui riesce ad avere ragione dei suoi avversari al di là della rete. Non serve dire che di trionfo in trionfo anche il patrimonio del campione altoatesino si è gonfiato parecchio. Ecco a quanto ammonta.

Jannik Sinner, a quanto ammonta il patrimonio del campione azzurro

Difficile, se non impossibile, fare una stima esatta del patrimonio del nuovo fenomeno del tennis mondiale. Si può fare una stima approssimativa sulla base dei montepremi vinti finora e delle ricche sponsorizzazioni. I tanti trionfi sul campo da gioco finora gli hanno fruttato un montepremi che supera i 37 milioni di dollari.

Nel 2024, tra la prima vittoria agli Australian Open (quasi 2 milioni di euro) e i trionfi allo US Open (3,2 milioni) e al Six Kings Slam (6 milioni di dollari), sono circa 10 milioni i soldi finiti nelle tasche della giovane stella pusterese. Il 2025, come detto, è ripartito con il secondo successo consecutivo a Melbourne, con un guadagno di poco superiore ai 2 milioni di euro.

Poi c’è tutto il capitolo degli sponsor. Sono numerose le collaborazioni di Sinner con brand prestigiosi come Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Parmigiano Reggiano, Fastweb, De Cecco, Technogym e Isybank. C’è anche un accordo con Gucci, del quale però non sono note le cifre. Parliamo di contratti capaci di fruttare circa 3 milioni di euro a stagione.

Non bisogna dimenticare infine il ricco contratto con Nike rinnovato nel 2022 per altri dieci anni che permetterà a Sinner di guadagnare in tutto 150 milioni di dollari (15 milioni ogni anno). Secondo le stime di Leonardo Mazzeo su Sisal.it, a conti fatti il patrimonio attuale del tennista dovrebbe aggirarsi intorno a 75-80 milioni di euro, sempre tenuto conto che si tratta di supposizioni.