Martina e Ciro, spiacevole episodio dopo la puntata di Verissimo: è successo davanti a tutti

Episodio spiacevole dopo la puntata di Verissimo per la neo coppia di Uomini e Donne, Martina e Ciro: cosa è accaduto?

Due poltrone rosse, sguardi intensi, petali rossi e canzone romantica di sotto fondo, è questo lo scenario a cui hanno assistito, la settimana scorsa, i fedelissimi della trasmissione di Uomini e Donne. Puntata in cui, la tronista Martina De Ioannon, ha terminato il suo percorso scegliendo il corteggiatore Ciro Solimeno.

Una puntata ricca di emoziono, in cui, però, non sono mancati momenti di commozione, soprattutto quando la giovane romana, ha dovuto comunicare a Gianmarco Steri di non essere la sua scelta. Dopo questo momento strappalacrime, però, Martina ha potuto finalmente comunicare la sua decisone a Ciro, che da quel momento in poi sono diventati ufficialmente una coppia.

Martina e Ciro, piovono le critiche dopo la puntata di Verissimo: ecco cosa è accaduto

Ad ufficializzare la nascita di questa nuova coppia ci ha pensato sabato pomeriggio Silvia Toffanin, che, nel salotto di Verissimo ha accolto i due giovani per far raccontare come sono stati questi primi giorni da ‘fidanzati’. L’emozione era palese sul viso dei due ragazzi, che non smettevano un attimo di tenersi per mano, ma qualcosa subito dopo la puntata non è andato come sperato.

Purtroppo, a differenza di quello che tutti si aspettavano, la puntata di Verissimo non è andata per il verso giusto, o meglio, le parole della De Ioannon non hanno convinto affatto il pubblico, che immediatamente dopo, si è fiondata sul profilo Instagram della trasmissione Verissimo, palesando tutto il loro dissenso. Stando a quanto si legge nei tantissimi commenti, le parole di Martina non hanno molto convinto il pubblico da casa, che l’hanno considerata decisamente meno presa rispetto a Ciro.

Inoltre, per alcuni, la bella romana è apparsa a quanto fredda e distaccata dal proprio compagno, sostenendo che addirittura si fosse già pentita della scelta fatta. Una cosa è certa, attualmente non ci è dato sapere se è stata solo la forte emozione a giocare un tiro mancino o se c’è davvero altro dietro questo suo comportamento. Al momento non ci resta che aspettare e vedere se questa coppia durerà nel tempo o se sarà un semplice fuoco di paglia.