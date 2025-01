Con circa 30 mila euro compri una casa da 100 mq, località da sogno: come fare

C’è una località davvero incantevole dove è possibile comprare una casa da 100 metri quadrati con circa 30 mila euro. Curiosi di scoprire dove si trova?

Fa pensare la statistica diffusa dal noto portale Idealista.it. Nel 2024 i prezzi delle case sono cresciuti del 2,2%. Un aumento non da poco che testimonia, nel caso ce ne fosse stato bisogno, che l’anno passato non è stato il periodo più favorevole per chi voleva acquistare casa.

Certo: la situazione nel 2024 è comunque migliorata dopo un inizio complicato che ancora pativa gli strascichi del 2023. I tagli ai tassi di interesse sui mutui hanno alleggerito la situazione anche se i prezzi rimangono ancora proibitivi per tantissime famiglie italiane. Molti pertanto optano per soluzioni alternative.

Soprattutto nei pressi dei grandi centri, dove i prezzi del mattone hanno raggiunto cifre improponibili, tanti vanno in affitto o puntano sul pendolarismo. In una località da sogno però le cose vanno molto diversamente e possono bastare circa 30 mila euro per acquistare una casa da 100 metri quadrati. Ecco quello che c’è da sapere.

Comprare una casa da 100 mq con 30 mila euro: ecco dove il sogno può diventare realtà

Di recente Idealista ha pubblicato una classifica dei Comuni più a buon mercato d’Italia, tra i quali ce n’è uno che spicca per il basso costo delle case, che qui costano meno di 345 euro al metro quadro. A conti fatti, un appartamento da 100 metri quadri costa poco più di 30 mila euro. Insomma: un prezzo che non teme confronti in un momento dove lo sforzo economico per acquistare casa è insostenibile per molte famiglie italiane.

Stando ai dati forniti da Idealista il Comune più economico della Penisola per quanto riguarda il mercato immobiliare è Mosso, in provincia di Biella. Parliamo di un luogo veramente incantevole, un piccolo angolo di verde situato in alta Valsessera, tra alpeggi che culminano con la Cima del Bonom, allevamenti di ovini e un’antica tradizione laniera.

Nel periodo di Natale il borgo storico di Mosso si riempie di magia con il presepe gigante fatto di 200 personaggi a grandezza naturale realizzati in cartapesta e con abiti d’epoca. Un vero e proprio museo etnografico a cielo aperto. Per chi non ha un grosso budget per comprare casa Mosso può essere il posto ideale.

Qui infatti il prezzo al metro quadrato delle abitazioni si attesta appena a 344,67 euro. Per rendere l’idea, basta fare un confronto con la media nazionale che tocca invece quota 1.880 euro al metro quadrato. Mosso è al primo posto della classifica dei comuni più economici d’Italia, ma ce ne sono altri 511 dove i prezzi delle case sono più bassi di mille euro al metro quadrato.