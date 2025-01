Vlahovic via per 81 milioni, si chiude sul gong: il nome del nuovo club

Il destino di Dusan Vlahovic potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. Il centravanti serbo piace in Premier e non è da escludere un clamoroso addio last minute Il matrimonio tra Dusan Vlahovic e la Juventus rischia di finire prima del tempo. Gli scenari intorno al numero 9 di Thiago Motta si moltiplicano e un forte richiamo ...

Il matrimonio tra Dusan Vlahovic e la Juventus rischia di finire prima del tempo. Gli scenari intorno al numero 9 di Thiago Motta si moltiplicano e un forte richiamo dalla Premier potrebbe andare a cambiare le carte in tavola.

Non è stata finora una stagione esaltante quella del classe 2000 serbo che ha messo a referto 12 gol complessivi con la Juve tra coppe e campionato, incassando però anche tante bocciature, critiche ed anche panchine. L’intero ultimo periodo è infatti da dimenticare per Vlahovic che ora patisce anche la fresca concorrenza di Kolo Muani, presentatosi peraltro subito con un gol nella trasferta perdente di Napoli.

Un ostacolo in più per il futuro juventino dell’ex viola che ha un contratto in scadenza 2026, condizionato peraltro da un pesantissimo ingaggio che gli farà toccare anche picchi da 12 milioni di euro il prossimo anno. Troppo per la Juventus attuale e per il percorso messo in campo da un calciatore che appare sempre più distante dal centro del villaggio di Motta.

Le recenti esclusioni sono un ulteriore campanello d’allarme, ed anche la conferenza stampa odierna contribuisce ad alimentare gli interrogativi: “Dusan sta bene e fa parte del gruppo. Vediamo se partirà dall’inizio o a gara in corso. Prima la squadra e poi l’individuale. È lo stesso per lui come per tutti gli altri”.

Calciomercato Juventus, Vlahovic può partire anche subito: pazza idea del Chelsea

Le parole di Motta sembrano quindi non ridare certezze al serbo che appare sempre più lontano dai colori bianconeri. Oggi festeggia il compleanno più amaro, e a tre anni dal suo approdo alla Juve il rischio di salutare si fa più concreto.

Con la questione rinnovo praticamente bloccata, e visto il pesantissimo stipendio, appare quindi inevitabile iniziare a guardarsi intorno. In estate l’addio sarebbe pista dunque ampiamente percorribile, ma non vanno esclusi colpi di scena sul gong.

Dopo il recente affare Veiga, il Chelsea potrebbe infatti andare a stimolare la Juventus proprio su Vlahovic mettendo sul piatto nel caso circa 45 milioni più bonus, per arrivare a quella 50ina che gradirebbero i bianconeri.

Al calciatore i ‘Blues’ potrebbero quindi mettere sul piatto un quadriennale da 9 milioni annui circa, per 36 milioni totali. Una spesa complessiva da 81 milioni più eventuali bonus che potrebbe andare a stuzzicare tanto il calciatore, che potrebbe affrontare una nuova vita in Premier in una squadra che punta a tornare in Champions, quanto lo stesso club bianconero che presto o tardi dovrà comunque provare a cederlo.